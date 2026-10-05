डोंबिवलीत संतापजनक प्रकार! भटक्या श्वानाला बेदम मारहाण, गळ्यात दोरी बांधून लटकवलं; 2 रहिवाशांसह सुरक्षारक्षकावर गुन्हा

डोंबिवली : जिमखाना रोडवरील सागर्ली परिसरात भटक्या श्वानाला बेदम मारहाण करून त्यानंतर गळ्यात दोरी बांधून फाशी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सुरेश कॉम्प्लेक्स सोसायटीच्या आवारात शनिवारी मध्यरात्री हा प्रकार घडला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर परिसरात संताप व्यक्त होत आहे..या प्रकरणी हिर राजपूत यांच्या तक्रारीवरून मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोसायटीतील ओमकार केंद्रे, तुषार केंद्रे तसेच सुरक्षारक्षक प्रकाश या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mumbai News: 'ती' चारचाकी आयात नव्हे! उच्च न्यायालयाचे सीमा शुल्क विभागाला आदेश.तक्रारीनुसार, सुरेश कॉम्प्लेक्सच्या आवारात भटक्या श्वानाला पकडण्यात आले. त्यानंतर त्याला बेदम मारहाण करून गंभीर इजा करण्यात आली. एवढ्यावर न थांबता त्याच्या गळ्यात दोरी बांधून त्याला फाशी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. .या घटनेचे चित्रीकरण झाल्याचे सांगण्यात येत असून, संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. मानपाडा पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 325 तसेच प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध अधिनियम, आणि 11(1)(अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..Mumbai News: आदिवासी विद्यार्थी राज्यपाल भवनावर धडकणार, पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात; कारण काय? .दरम्यान, या घटनेचा पोलिसांकडून तपास सुरू असून, व्हायरल झालेला व्हिडिओ आणि अन्य उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जात आहे. भटक्या कुत्र्याच्या अशा प्रकारे झालेल्या हत्येमुळे प्राणीप्रेमींमध्येही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. तसेच या भटक्या श्वानाने परिसरातील काही नागरिकांना चावा घेतल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.