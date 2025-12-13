मुंबई

Thane News: डोंबिवली एमआयडीसीत पुन्हा गुलाबी रस्ता, प्रदूषणाच्या समस्येकडे कोणी लक्ष देणार का?

Dombivli Pollution : एमआयडीसीतील रासायनिक कंपन्यांकडून वायू व दूषित पाणी सोडल्यामुळे डोंबिवलीतील रस्ते गुलाबी झाले आहेत. या गंभीर प्रदूषण समस्येकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.
डोंबिवली : डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रामधील प्रदुषणाची समस्या ही वर्षानुवर्षे जशीच्या तशी आहे. 2020 साली येथील प्रदुषणामुळे रस्त्याला गुलाबी रंग आला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रस्त्यांची पाहणी करून प्रदुषण रोखा नाही तर कंपनीला टाळे लावा असे आदेशही दिले होते.

