Thane News: डोंबिवली एमआयडीसीत पुन्हा गुलाबी रस्ता, प्रदूषणाच्या समस्येकडे कोणी लक्ष देणार का?

डोंबिवली : डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रामधील प्रदुषणाची समस्या ही वर्षानुवर्षे जशीच्या तशी आहे. 2020 साली येथील प्रदुषणामुळे रस्त्याला गुलाबी रंग आला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रस्त्यांची पाहणी करून प्रदुषण रोखा नाही तर कंपनीला टाळे लावा असे आदेशही दिले होते. .मात्र पुढे त्यावर ठोस अशी कृती झाली नाही. त्यानंतर ही हिरवा पाऊस, निळे रस्ते, गाडयांवर रासायनिक ठिपके दिसून आले. 2020 ची पुनरावृत्ती डोंबिवलीत आता पुन्हा दिसून आली आहे. फेज 2 मधील रस्ते हे गुलाबी झाले असून नाल्यातील पाणी देखील गुलाबी झालेले पहायला मिळाले..Mumbai: गर्दीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा! मुंबई लोकलच्या 'या' स्थानकावर एलिव्हेटेड डेक बांधणार; प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित होणार.डोंबिवली एमआयडीसीतील रासायनिक कंपन्यांतून सोडल्या जाणाऱ्या वायूमुळे, तसेच रसायनमिश्रीत पाण्यामुळे निवासी भागातील रहिवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. रासायनिक प्रदुषणामुळे एमआयडीसीत हिरवा, नारंगी पाऊस, त्यानंतर रसायनामुळे गुलाबी झालेले रस्ते यापूर्वी पाहीले आहेत. या रसायनांच्या उग्र वासामुळे डोके दुखी, डोळे चुरचुरणे, श्वास घेण्यास अडचणी आदि गोष्टींचा त्रास नागरिकांना सातत्याने भेडसावतो..2020 साली रस्त्यांना गुलाबी रंग आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एमआयडीसी परिसराची पाहणी करुन प्रदूषण रोखा नाही तर कंपनीला टाळे लावा असे आदेश दिले होते. घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर 156 कारखाने अतिधोकादायक आणि धोकादायक परिस्थितीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार हे कारखाने इतरत्र हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते..यानंतर 2022 मध्ये राज्य सरकारने डोंबिवलीतील 156 रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला कामा संघटनेने विरोध केला. आणि हे घोंगडे अद्याप भिजत पडलेले आहे. शनिवारी डोंबिवली एमआयडीसी फेज 2 मधील रस्ते हे गुलाबी रंगाचे दिसून आले..Mumbai News: मुंबईत चार नवीन पोलीस ठाणी मंजूर! कुठे अन् का घेतला निर्णय? जाणून घ्या....काही कंपन्यांचे कर्मचारी हा रस्ता साफ करत होते. तसेच रस्ता धुवून काढत होते. त्यांना याविषयी विचारणा केली असता, ते म्हणाले रस्त्याच्या कडेला गटाराचे काम सुरू असून या गटारातील गाळ, कचरा हा रस्त्याच्या बाजूला टाकण्यात आला होता. हा गाळ सुकल्यानंतर त्यातील रासायनिक पावडर ही रस्त्यावर तसेच आजू बाजूच्या कंपनीत पसरली आहे. मात्र पूर्ण रस्त्यावर रसायन मिश्रित गुलाबी पावडरचा थर पडलेला असून हा नक्की कोठून आला हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. एम आयडीसी प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याकडे लक्ष देणार का?