मुंबई

रखडलेल्या ठाकुर्ली उड्डाणपुलाला मुहूर्त, सात खासगी मिळकतींचा प्रश्न मार्गी; १० वर्षांचा तिढा सुटला

Dombivli-Thakurli Parallel Flyover: डोंबिवली-ठाकुर्ली समांतर उड्डाणपुलासाठी आवश्यक जागेवरील सात खासगी मिळकतधारकांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. यामुळे लवकरच कामाला सुरुवात होणार आहे.
Dombivli-Thakurli Parallel Flyover

Dombivli-Thakurli Parallel Flyover

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवली-ठाकुर्ली दरम्यानचा समांतर उड्डाणपुलासाठी आवश्यक जागेवरील सात खासगी मिळकतधारकांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे नगररचना विभागाने टीएलआर सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली असून पुढील दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Flyover Bridge
flyover
Dombivli
Dombivli local news

Related Stories

Pune Bengaluru Highway Expansion Under Scrutiny as Subcontractor Cuts Flyover Reinforcement Steel Over Pending Payments
Goregaon Mrinaltai Gore highway
Hasan Mushrif Performs Foundation Ceremony
Kolhapur Ring Road development project
Marathi News Esakal
www.esakal.com