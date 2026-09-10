रखडलेल्या ठाकुर्ली उड्डाणपुलाला मुहूर्त, सात खासगी मिळकतींचा प्रश्न मार्गी; १० वर्षांचा तिढा सुटला

डोंबिवली : डोंबिवली-ठाकुर्ली दरम्यानचा समांतर उड्डाणपुलासाठी आवश्यक जागेवरील सात खासगी मिळकतधारकांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे नगररचना विभागाने टीएलआर सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली असून पुढील दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे..ठाकुलीं रेल्वे फाटक बंद करून पूर्व-पश्चिम वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी रेल्वे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने २०१६ मध्ये उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन केले. त्यानंतर रेल्वेवरील पुलाचे काम पूर्ण झाले. मात्र, ठाकुर्ली चौकातील समांतर उड्डाणपुलासाठी आवश्यक जागेचा प्रश्न प्रलंबित होता..Mumbai News : रेल्वे रुळालगत बॅनर; ‘लोकल उशिरा... रोजच लेट!’ कोपर स्थानकाजवळ बॅनरमधून मध्य रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी, सोशल मीडियावर व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल.बीएसयूपी योजनेअंतर्गत बाधित ८६ रहिवाशांच्या जागा ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, सात खासगी मिळकती धारक, इमारतींचा प्रश्न प्रलंबित होता..बैठकीनंतर तोडगा१. या प्रकरणांमध्ये जागामालक, घरमालक वेगवेगळे असल्याने मोबदला, टीडीआरचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत झालेल्या बैठकीत प्रशासनाकडून टीडीआर, मोबदला नियमांची माहिती देण्यात आली.२ जागामालकाने जागा रिकामी करून प्रशासनाच्या ताब्यात दिल्यास दुप्पट टीडीआर देणार आहे. जागा रिकामी करणे शक्य नसल्यास १२.५ टक्के टीडीआरसह भूखंडावरील घरासाठी स्वतंत्र मोबदल्याची तरतूद आहे..'महाराष्ट्र लँड बँक, महाभूमी स्टॅक' प्रणाली कार्यान्वित, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते उद्घाटन; कसा होणार फायदा?.श्रेयवाद रंगणारठाकुर्ली उड्डाणपुलाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत शिवसेना, भाजपच्या स्थानिक राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे. प्रकल्प रखडण्यावरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असताना या मुद्द्यावरून राजकारण रंगले होते..२०१३ पासून रखडलेल्या भूमापन प्रक्रियेबाबतची बाब पालिकेच्या निदर्शनास आणली होती. आता टीएलआर सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे.- राहुल दामले, उपमहापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.