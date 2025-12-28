Dombivli Water Supply: डोंबिवलीचा पाणीपुरवठा १२ तास बंद, कधी अन् का? जाणून घ्या...

डोंबिवली : शहराचा पाणीपुरवठा येत्या मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी ९ ते रात्री ९ या कालावधीत एकूण १२ तास बंद राहणार आहे. खंबाळपाडा परिसरातील जलकुंभाच्या जलवाहिनीला लागलेली मोठी गळती थांबविण्यासाठी तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे..केंद्र व राज्य सरकारनाच्या अमृत योजना-२ अंतर्गत खंबाळपाडा भागात उभारण्यात आलेल्या उंच जलकुंभाची अंतर्गत जलवाहिनी पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीशी जोडण्यात आली आहे. मात्र, या जोडणीच्या ठिकाणी तांत्रिक बिघाडामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत आहे. हे पाणी वाया जात असल्याने आणि परिसरात पसरत असल्याने मंगळवारी तेथे नवीन जोडसांधा बसविण्याचे काम केले जाणार आहे..Jagannath Patil: कॅमेरा बंद कर, नाही तर फेकून देईल, भाजपाचे माजी मंत्री पत्रकारांवर संतापले.या दुरुस्तीच्या कामामुळे नेतिवली जलशुद्धीकरण केंद्र १२ तासांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. परिणामी, डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिम या दोन्ही भागांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद असेल. दुरुस्तीनंतर बुधवारी सकाळचा पाणीपुरवठा देखील कमी दाबाने होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..महापालिकेचे आवाहनमंगळवारी दिवसभर पाणी नसल्यामुळे नागरिकांनी सोमवारपासूनच आवश्यक पाण्याचा साठा करून ठेवावा आणि महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. तसेच दुरुस्तीचे काम शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासनही दिले आहे..Thane Politics: जागावाटपात भाजपात अस्वस्थतता! कल्याणमध्ये कार्यकर्त्यांचा स्वबळाचा सूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.