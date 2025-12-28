मुंबई

Dombivli Water Supply: डोंबिवलीचा पाणीपुरवठा १२ तास बंद, कधी अन् का? जाणून घ्या...

Dombivli Water Supply Cut: डोंबिवलीत खंबाळपाडा जलवाहिनीची गळती रोखण्यासाठी दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे डोंबिवली शहरात पाणीपुरवठा १२ तास बंद ठेवण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : शहराचा पाणीपुरवठा येत्या मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी ९ ते रात्री ९ या कालावधीत एकूण १२ तास बंद राहणार आहे. खंबाळपाडा परिसरातील जलकुंभाच्या जलवाहिनीला लागलेली मोठी गळती थांबविण्यासाठी तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

