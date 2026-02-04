मुंबई

Dombivli Water Supply: डोंबिवलीत तीव्र पाणीटंचाई! 'या' भागांना मोठा फटका, पाण्यासाठी नागरिकांची वणवण

Water Scarcity : डोंबिवली पश्चिमेत कमी दाबाने आणि अपुरा पाणीपुरवठा केला जात आहे. यामुळे नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : ऐन फेब्रुवारी महिन्यातच डोंबिवली पश्चिमेला तीव्र पाणीटंचाईने ग्रासले आहे. प्रभाग क्रमांक २२ मधील सह्याद्रीनगर, राजूनगर, सरोवरनगर आणि महालक्ष्मी चौक परिसरात पाणीपुरवठा अत्यंत कमी दाबाने व अपुरा होत असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत पालिकेने मोफत किंवा सवलतीच्या दरात वाढीव टँकर द्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.

