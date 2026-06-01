Farmer Loan Waiver: पेरणीची घाई करू नका मुख्यमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन; दहा दिवसांत कर्जमाफी, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहीती

मुंबई : ''राज्यातील काही भागांत उद्या (ता. १) वादळी पावसाची शक्यता असली तरी मॉन्सूनशी त्याचा संबंध नाही. त्यामुळे या पावसावर अवलंबून राहून पेरणीची घाई करू नये,'' असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना केले आहे. तसेच, वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने नागरिकांनी विशेष खबरदारी घेत सुरक्षित राहावे, असेही फडणवीस यांनी आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितले आहे. देशभरात आणि राज्यातही यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. अशातच एक जूनला उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये वादळी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे मॉन्सून सुरू झाल्याचे वाटून पेरण्या सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना सावध केले आहे..''सोमवारी काही ठिकाणी पावसाची शक्यता असली तरी त्याचा मॉन्सूनशी संबंध नाही. कारण, मॉन्सून अद्याप केरळमध्ये पोहोचलेलाच नाही. सध्याची स्थिती पाहता, राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये दहा जूनपर्यंत मॉन्सूनचा पाऊस पडण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्र्यांचा सल्लासोमवारी दुपारनंतर ढगाळ वातावरण आणि वादळी पावसाचा अंदाजतापमानात काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यतापूर्व विदर्भातील काही भागांमध्ये उष्णतेचा प्रभाव कायम राहणे शक्यविजांच्या कडकडाटाच्या वेळी विशेष खबरदारी घ्यावीझाडाखाली, टिनशेडखाली, वीज खांब, ट्रान्सफॉर्मर किंवा विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ थांबणे टाळास्वतःची तसेच पाळीव जनावरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी..दहा दिवसांत कर्जमाफी : भरणेअहिल्यानगर : ''अहिल्यादेवी होळकर यांनी जलसंधारण, लोककल्याण आणि सामाजिक विकासासाठी केलेले कार्य प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या विचारांनुसार शासन काम करत आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना पुढील आठ ते दहा दिवसांत लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे,'' अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली..पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०१ व्या जयंतीनिमित्त चौंडी (ता. जामखेड) येथे रविवारी आयोजित सोहळ्यात भरणे बोलत होते. धनगर समाजासाठी कृषी विभागामार्फत स्वतंत्र योजना आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. भाषण करण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या भरणे यांनी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांची परवानगी घेत कर्जमाफीसंदर्भातील घोषणा केली..दरम्यान, चौंडीच्या विकास आराखड्यातील कोणतेही काम निधीअभावी रखडू दिले जाणार नाही, असे आश्वासन देतानाच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली. तर, स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करून समाजहिताची कामे करणाऱ्या अहिल्यादेवी या खऱ्या 'लोकमाता' ठरल्या, असे म्हणत सुनेत्रा पवार यांनी चौंडी येथील विकासकामे दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण केली जातील, असे आश्वासन दिले.