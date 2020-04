उत्तम बातमी - मुंबईतील कोरोना गुणाकाराचा दर देशातील सरासरी दरापेक्षा जास्त,

मुंबई - मुंबईत कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढतोय. गेल्या काही दिवसात सातत्याने मुंबईतील कोरोना रुग्णांचा वाढत आकडा आपल्या समोर येतोय. अशात मुंबईतून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर येतेय. मुंबई महानगरपालिकेकडून एक दिलासादायक माहिती देण्यात आलीये . यामध्ये मुंबईतील कोरोना रुग्ण दुपटी होण्याचा दर दहा दिवसांवर गेल्याचं नमूद केलंय. एका संदेशातुन माध्यमांना याबाबत माहिती दिली गेली आहे.

कोरोनामुळे जग कोमात, मात्र ज्योतिषांचा धंदा जोमात; जोतिषांना लोकं विचारतायत....

Dear All,

This is the first good news :

Our doubling rate is 10 days which is better than National average of 9.5

Our Mortality rate which 3.7 is better than State average and near the national average

Thanks to all your efforts containment efforts , aggressive contact tracing and isolation is working;

I want to request all ward officers, MOH and through you to all your staff to keep up the efforts :

We have to win battle against COVID :

The entire universe is conspiring to enable our Mumbai to fight this menace !