Thane News: ठाणेकरांचा जीवघेणा प्रवास! नागरिकांच्या वाटेत अडथळे; रस्ता ओलांडण्यासाठी कसरत

ठाणे शहर : रस्ते ओलांडण्यासाठी ठाणे पालिकेकडून विविध चौकांमध्ये झेब्रा क्रॉसिंग तयार केले आहेत. सोबतच याच चौकांमध्ये सुशोभीकरणाच्या नावाखाली अडथळेदेखील उभे केले आहेत. त्यामुळे एकीकडे पालिकेचा असा भोंगळ कारभार आणि दुसरीकडे वाहनचालकांच्या बेशिस्तपणामुळे रस्ता नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. वाहनचालकांकडून स्टॉपलाइन ओलांडून झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहने उभी केली जात असून, रस्ता ओलांडायचा कसा, असा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहिला आहे..शहरातील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीने ठाणेकर नागरिक त्रस्त झाले आहेत. लोकांना रस्त्याच्या कडेने सुरक्षितपणे चालण्यासाठी ठाणे पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून फुटपाथ बांधले आहेत, मात्र त्यावरही फेरीवाल्यांचा कब्जा आहे. अशातच राते ओलांडण्यासाठी तयार करण्यात आलेले झेब्रा क्रॉसिंगदेखील जीवघेणे झालेले दिसत आहेत. हे पट्टे आखताना पालिकेने लोकांची सुरक्षितात लक्षात घेतलेली दिसत नाही..झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे रंगवल्यानंतर हे पट्टे रस्त्याच्या मधोमध अर्धवट सोडले आहेत. वास्तविक नियमानुसार ते पट्टे रस्त्याच्या एका बाजूने सुरू झाल्यानंतर रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला सलगपणे जाणे आवश्यक आहे, परंतु पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ते रस्त्याच्या मध्य भागात संपवून तेथे शिल्प, चिन्ह, प्रतिमा उभे करून अडथळे तयार केले आहेत..जीव मुठीतनागरिकांना या प्रकारच्या धोक्याचा जास्त सामना करावा लागतो. त्यातच सिग्नल सुरू असताना स्टॉप लाइनच्या मागे वाहने उभी करणे आवश्यक असताना बेशिस्त वाहनचालक थेट झेब्रा क्रॉसिंगवार वाहने उभी करतात. त्यामुळे लोकांना जीव मुठीत घेऊन रस्ता ओलांडावा लागतो. त्यामुळे झेब्रा क्रॉसिंगचा वापर करत अर्धा रस्ता ओलांडून झाल्यावर लोकांना या अडथळ्यामुळे रस्त्याच्या मध्येच थांबावे लागत असल्याने वाहनांचा धक्का लागण्याचे प्रकार घडत आहेत..कुठे आहेत असे चौक मासुंदा तलाव, हरिनिवास सर्कल रस्ता, अल्मेडा, कोर्टनाका, मानपाडा.