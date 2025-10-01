मुंबई

Thane News: ठाणेकरांचा जीवघेणा प्रवास! नागरिकांच्या वाटेत अडथळे; रस्ता ओलांडण्यासाठी कसरत

Thane Traffic: रस्ते ओलांडण्यासाठी ठाणे पालिकेकडून झेब्रा क्रॉसिंग तयार केले असून तेथेच सुशोभीकरणामुळे अडथळे निर्माण होत आहे. त्यामुळे रस्ता नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे शहर : रस्ते ओलांडण्यासाठी ठाणे पालिकेकडून विविध चौकांमध्ये झेब्रा क्रॉसिंग तयार केले आहेत. सोबतच याच चौकांमध्ये सुशोभीकरणाच्या नावाखाली अडथळेदेखील उभे केले आहेत. त्यामुळे एकीकडे पालिकेचा असा भोंगळ कारभार आणि दुसरीकडे वाहनचालकांच्या बेशिस्तपणामुळे रस्ता नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. वाहनचालकांकडून स्टॉपलाइन ओलांडून झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहने उभी केली जात असून, रस्ता ओलांडायचा कसा, असा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहिला आहे.

