Kalyan News: कल्याणमध्ये मद्यधुंद तरुणाचा पोलिसावर हल्ला, काठीने जबर मारहाण; सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल

कल्याण : कल्याण पश्चिमेतील गौरीपाडा परिसरात धक्कादायक प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. एका मद्यधुंद तरुणाने थेट पोलीस कर्मचाऱ्यावर काठीने हल्ला केल्याची घटना घडली. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून मदतीसाठी आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावरच हल्ला झाल्याने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण पश्चिमेतील गौरीपाडा परिसरात एका मद्यधुंद तरुणाने पोलीस कर्मचाऱ्यावर काठीने हल्ला केला आहे. मद्यधुंद तरुण नागरिकांच्या घराबाहेर उभा राहून आरडाओरडा करत होता. त्यामुळे स्थानिकांनी पोलीस नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. तक्रारीनंतर खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे पोलीस कर्मचारी गणेश चव्हाण घटनास्थळी दाखल झाले..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! महालक्ष्मी येथे स्वयंचलित पादचारी पूल खुला होणार, २० मिनिटांचं अंतर कमी होणार .पोलीस घटनास्थळी दाखल होताच ते राहुल तायडे नावाच्या मद्यधुंद तरुणाला शांत करत असताना आरोपीने पोलिसांसोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली. तसेच पोलिसांवर काठीने हल्ला करत त्यांना मारहाण केली. दरम्यान, या प्रकारात खडकपाडा पोलिसांनी राहुल तायडे विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. ही सर्व घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..Mumbai Crime: वृद्धाला आठ कोटींना लुबाडले, दिल्ली पोलिसांच्या नावे आभासी अटक; गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.