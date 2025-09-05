Mumbai News: मुंबईत पावसाची उघडझाप, साथीचे आजार वाढले; नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन

मुंबई : पावसाळ्यातील अनियमित वातावरणामुळे निर्माण झालेल्या अस्वच्छतेमुळे मुंबईत डेंग्यू, गॅस्ट्रो, व्हायरल फिव्हर यांसारख्या साथीच्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. दूषित पाणी, अन्न, डास-किटकांचा प्रादुर्भाव आणि हवामानातील बदल या कारणांमुळे गेल्या काही दिवसांत रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. रुग्णालये तसेच खासगी दवाखान्यांमध्ये ताप, अंगदुखी, पोटदुखी आणि श्वसनाच्या तक्रारींसाठी नागरिक मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत..विशेषत: बालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये या आजारांचा प्रादुर्भाव अधिक आढळतो आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सर्व रुग्णालयांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत आणि नागरिकांनी स्वच्छतेची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे..Mumbai Rain Update: मुंबईत आतापर्यंत २,२०७ मिमी पाऊस! गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा काही प्रमाणात घट.महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते १४ ऑगस्टपर्यंत मलेरियाचे ४,८२५, डेंग्यूचे १,५६४, चिकुनगुनियाचे ३२८, लेप्टोस्पायरोसिसचे ३१६, गॅस्ट्रोचे ५,५१० आणि हेपॅटायटिस (ए व ई) चे ७०३ रुग्ण आढळले आहेत. आरोग्य विभागाने प्रत्येक वॉर्डात फिरती आरोग्य पथके कार्यरत ठेवली असून डास निर्मूलन मोहीम, रक्त तपासणी यासारख्या उपाययोजना सुरू आहेत. रुग्णालयांत पुरेशी औषधे आणि ऑक्सिजनची उपलब्धता असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..आजारांची लक्षणेडेंग्यू : अचानक ताप, अंगदुखी, लाल चट्टे, डोळ्यांमागे वेदनागॅस्ट्रो : पोटदुखी, वारंवार शौच, अशक्तपणा, उलट्यास्वाइन फ्ल्यू : सतत ताप, खोकला, खवखव, श्वसनाचा त्रासकोविड-१९ / व्हायरल फिव्हर : ताप, सर्दी, खोकला, थकवा, अंगदुखीहेपॅटायटिस (ए व ई) : डोळे, हात पिवळे होणे, थकवा, उलटी, पोटदुखी.Navi Mumbai: गणरायांना खड्ड्यांतूनच निरोप! रस्त्यांची दयनीय अवस्था; कोट्यवधी खर्चूनही काम निकृष्ट.आरोग्य विभागाचे आवाहननागरिकांनी घराभोवती पाणी साचू देऊ नये, स्वच्छता राखावी, उकळलेले किंवा शुद्ध पाणीच प्यावे, पौष्टिक आहार घ्यावा तसेच किरकोळ लक्षणांकडेही दुर्लक्ष न करता त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीगर्दीच्या ठिकाणी नागरिक मोठ्या संख्येने फिरत असल्याने बाहेरचे खाणे टाळावे. पायाला जखम असल्यास चिखल किंवा साचलेल्या पाण्यात पाय न देण्याची खबरदारी घ्यावी. महापालिकेकडून मंडप परिसर आणि नागरी वस्तीत धूर फवारणी वाढवून नागरिकांच्या आरोग्याची अधिक काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..जेजे रुग्णालयाचे मेडिसिन विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. मधुकर गायकवाड यांनी सांगितले की, मुंबईतील वातावरण बदलले असून सध्या व्हायरल फिवर चा धोका वाढला आहे. मुंबईत मलेरियाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. सुमारे ५०% मलेरिया रुग्ण घरी बरे होतात. परंतु काही रुग्ण अॅक्यूट हेमोलिटिक युरेमिक सिंड्रोम (एचयूएस) घेऊन येत आहेत, ज्याचा थेट किडनीवर परिणाम होतो. हा ट्रेंड काही दिवस असाच सुरू राहणार असून रुग्ण संख्या वाढू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.