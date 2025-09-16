मुंबई

Palghar News: शेती हिरवाईने बहरली! समाधानकारक पावसामुळे बळीराजाला चांगले दिवस

Agriculture News: मागील काही दिवसांत पालघर जिल्ह्यात बदलत्या वातावरणामुळे भातशेतीवर किडींचा प्रादुर्भाव जाणवत होता. मात्र सध्या पाऊस सरींच्या स्वरूपात बरसत असल्याने भातपिकाला चांगले फुटवे आले आहेत.
Mansi Khambe
वाणगाव : मागील काही दिवसांत पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, ढगाळ वातावरण तर कधी ऊन अशा बदलत्या वातावरणामुळे भातशेतीवर करपा, कडा करपा, बगळ्या रोग आणि काही प्रमाणात रोग व किडींचा प्रादुर्भाव जाणवत होता. सध्या पालघर जिल्ह्यात गारवा, पाऊस सरींच्या स्वरूपात बरसत असल्याने भातपिकाला चांगले फुटवे आले आहेत. जिल्ह्यातील हळवी भातपिके फुलोरा ते दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहेत.

