Mumbai Water Supply: मुंबईकरांवर ४४ तासांची पाणीकपात! २० ते २२ जानेवारीला पाणी संकट; कोणत्या भागांवर परिणाम?

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 'मेट्रो ७अ' प्रकल्पासाठी २,४०० मिमी व्यासाच्या अप्पर वैतरणा जलवाहिनीचा काही भाग वळवण्यात आला आहे. वळवलेल्या जलवाहिनीला पूर्व विभागाशी जोडण्याचे काम सुरू केले जाईल. त्यामुळे मंगळवार, २० जानेवारी रोजी सकाळी ९ वाजल्यापासून गुरुवार, २२ जानेवारी रोजी सकाळी ५ वाजेपर्यंत दादर, प्रभादेवी, माहीम, धारावी, अंधेरी पूर्व, विक्रोळी, भांडुप, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स , कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी पश्चिमेकडील अनेक भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे किंवा कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जाईल. तसेच अन्य काही भागातील पाणीपुरवठा खंडित राहणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बीएमसीच्या जी नॉर्थ, के पूर्व, एस, एच पूर्व आणि एन विभागातील अनेक भागात पाणीपुरवठा विस्कळीत होईल. काही भागात पाणीपुरवठा कमी होईल. नियमित पाणीपुरवठ्याच्या वेळा देखील बदलल्या जातील.महानगरपालिका प्रशासनाने बाधित भागातील रहिवाशांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आणि पाणी वाचवण्याचे आवाहन केले आहे..BMC Result: मुंबई पालिकेत मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटले; काँग्रेसचे १४, तर एमआयएमचे सात नगरसेवक विजयी .पुढील काही दिवस लोकांना उकळलेले आणि फिल्टर केलेले पाणी पिण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्व विभागात क्रॉस-कनेक्शनचे काम केले जाईल. हे काम मंगळवार ते गुरुवार एकूण ४४ तास सुरू राहील. या भागात पाणीपुरवठा प्रभावित होईल..एन विभागलोअर डेपो पाडा, अप्पर डेपो पाडा, सागर नगर, बीएमसी बिल्डिंग येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. विक्रोळी पश्चिम रेल्वे स्टेशन रोड, फिरोजशाह नगर, गोदरेज कुंपन येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. त्याचप्रमाणे मेफेअर बिल्डिंग्ज, कैलाश कॉम्प्लेक्स, वाधवा रेसिडेन्सी, प्रेसिडेंशियल टॉवर्स, कल्पतरू कॉम्प्लेक्स, आर सिटी मॉल, ऑर्किड बिल्डिंग, दामोदर पार्क, पंकेश बाबा दर्गा, उद्यान गली, संघानी इस्टेट, श्रेयस सिनेमा, साईनाथ नगर, नित्यानंद नगर येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल.एच पूर्व विभागमोतीलाल नगरसह संपूर्ण वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सला कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जाईल..एस विभागसूर्या नगर, आंबेडकर चौक, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम) येथील सनसिटी कॉम्प्लेक्स आणि कांजूरमार्ग (पश्चिम) येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जाईल. कोकण नगर, समर्थ नगर, काजू टेकडी, क्वारी रोड, जमील नगर, उत्कर्ष नगर, साई टेकडी, साई विहार, टेंभीपाडा, भक्तिपाडा, टँक रोड, जनता बाजार तलाव मार्ग, तुळशेत पाडा, दत्तमंदिर मार्ग, शास्त्री नागरनगर, शास्त्री नगर, पंढरपूर या भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. भांडुप (पश्चिम) येथील वाडी, तानाजी वाडी, नरदास नगर, शिवाजी नगर तानाजीवाडी, चाफ्याचा पाडा, डीके लाईन मार्ग. रामनगर उर्ध्वचन केंद्रातील रामनगर, साई हिल, साई विहार या भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जाईल. भांडुप (पश्चिम) येथील माता रमाबाई नगर, हनुमान नगर, पानसरे कुंपण, हनुमान टेकडी, अशोक टेकडी, फुले नगर, मुत्तू कुंपण या भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे..KDMC Mayor: सत्तेच्या सारिपाटसाठी जोरदार रस्सीखेच! केडीएमसीत मोठा भाऊ कोण? युतीतूनच संघर्षाचा नवा अध्याय.पूर्व विभाग मुळगाव डोंगरी, एमआयडीसी, रोड क्रमांक १ ते २३, ट्रान्स अपार्टमेंट, कोंडीविटा, माहेश्वरी नगर, उपाध्याय नगर, ठाकूर चाळ, साळवे नगर, भवानी नगर, दुर्गापाडा, मामा गॅरेज येथे पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील. विजय नगर, मरोळ, मिलिटरी मार्ग, वसंत ओएसिस, गाव देवी, मरोळ गाव, चर्च रोड, हिल व्ह्यू सोसायटी, कदम वाडी, भंडारवाडा, उत्तम ढाबा येथे पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि सीप्झ येथे पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील. .चकाला, प्रकाशवाडी, गोविंद वाडी, मालपा डोंगरी क्रमांक 1 व 2, हनुमान नगर, मोटा नगर, शिवाजी नगर, शहीद भगतसिंग कॉलनी, चरतसिंग कॉलनी, मुकुंद हॉस्पिटल, तांत्रिक विभाग, लेलेवाडी, इंदिरा नगर, मॅपखान नगर, एअरपोर्ट, चिपाडा रोड, मारपाडा रोड, टक्करबाडा या भागात पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. औद्योगिक क्षेत्र, रामकृष्ण मंदिर रोड, जे.बी. नगर, बगरखा रोड, क्रांती नगर, कबीर नगर, बामनवाडा, पारशीवाडा, तरुण भारत कॉलनी, इस्लामपुरा, देऊळवाडी, पी.एड या भागात नियमित पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. टी. कॉलनी. तसेच कोलडोंगरी, जुनी पोलीस गल्ली, विजय नगर (सहर मार्ग), मोगरापारा येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. ओमनगर, कटीनगर, राजस्थान सोसायटी, साईनगर, सहार गाव, सुतार पाखडी या भागात पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे..NMMC Election: शिवसेना विरोधी बाकावर! नवी मुंबईत नवा चेहरा देणार की अनुभवी? .उत्तर विभाग धारावी, जास्मिन मिल रोड, माटुंगा कामगार कॉलनी, संत रोहिदास रोड, ६० फूट रोड, ९० फूट रोड, संत कक्कैया रोड, एम.पी. नगर धोरवाडा, महात्मा गांधी रोड, धारावी लूप रोड, ए.के.जी. नगर येथे सकाळी कमी दाबाने पाणी मिळेल. तर धारावी मेन रोड, गणेश मंदिर रोड, दिलीप कदम रोड, जास्मिन माईल रोड, माहिम फाटक, ए.के.जी. नगर येथे संध्याकाळी कमी दाबाने पाणी मिळेल.