Mumbai: मुंबई विमानतळावर आता १० रुपयांत चहा-नाश्ता मिळणार! 'उडान यात्री कॅफे'चे उद्घाटन, जाणून घ्या पदार्थांचे दर...

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. येथील प्रवाशांना परवडणाऱ्या जेवणाच्या सुविधा देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विमानतळांवर जास्त किमतीचे जेवण प्रवाशांसाठी एक मोठी चिंता आहे. एका कप चहाची किंमत ₹१५० ते ₹२५० आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि लोकांसाठी हवाई प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी एक उल्लेखनीय उपक्रम सुरू केला आहे..केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरपू राम मोहन नायडू यांनी शुक्रवारी 'उडान यात्री कॅफे'चे ई-उद्घाटन केले. या उपक्रमामुळे मुंबई विमानतळावर देशभरातील विमानतळांप्रमाणे प्रवाशांना परवडणाऱ्या आणि सुलभ सुविधा उपलब्ध होतील. प्रवाशांना स्वस्त चहा आणि कॉफी मिळेल. टर्मिनल-२ (टी२) च्या प्रस्थान क्षेत्रातील चेक-इन क्षेत्रातील गेट क्रमांक १ आणि २ दरम्यान हा कॅफे उभारण्यात आला आहे. येथे प्रवाशांना चहा, कॉफी, पॅकेज केलेले पाणी, स्नॅक्स आणि मिष्टान्न यासारख्या वस्तू फक्त १० ते २० रुपयांच्या परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध असतील..विमानतळावरील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम सामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा देणारा मानला जात आहे. अधिकाऱ्याच्या मते, 'उडान यात्री कॅफे' चा उद्देश हवाई प्रवास अधिक समावेशक करणे आणि सर्व वर्गातील प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार अन्न प्रदान करणे आहे. ई-उद्घाटनानंतर, २० फेब्रुवारी २०२६ पासून प्रवाशांसाठी कॅफे औपचारिकपणे उघडण्यात आला आहे. मुंबई विमानतळावर आधीच अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खाद्य ब्रँड आहेत..परंतु हे नवीन कॅफे विशेषतः परवडणाऱ्या दरात सेवा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने उघडण्यात आले आहे. यामुळे विमानतळाचा अन्न आणि पेय पोर्टफोलिओ आणखी मजबूत होईल. प्रवाशांच्या अनुभवात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. या कॅफेमधील किमती खूपच आकर्षक आहेत. चहा फक्त ₹१० मध्ये आणि पाण्याची बाटली ₹१० मध्ये मिळते, तर कॉफी आणि समोसे आणि वडा पाव सारखे स्नॅक्स फक्त ₹२० मध्ये मिळतात. प्रवाशांच्या सोयीसाठी, हे कॅफे विमानतळाच्या 'डिपार्चर एरिया'मधील बोर्डिंग गेट्सजवळ आहेत..ज्यामुळे त्यांना नाश्त्यासाठी बाहेर जाण्यापासून आणि गैरसोयीपासून वाचता येते."उडान यात्री कॅफे" कोलकाता विमानतळावर सुरू करण्यात आले. चेन्नई, अहमदाबाद आणि पुणे सारख्या प्रमुख विमानतळांवर त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. लवकरच, ही सुविधा देशभरातील इतर विमानतळांवर उपलब्ध होईल. ही योजना मध्यमवर्गीय आणि पहिल्यांदाच विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी झाला आहे. आता श्रीमंतांसाठी हवाई प्रवास हा विशेषाधिकार राहिलेला नाही..