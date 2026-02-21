मुंबई

Mumbai: मुंबई विमानतळावर आता १० रुपयांत चहा-नाश्ता मिळणार! 'उडान यात्री कॅफे'चे उद्घाटन, जाणून घ्या पदार्थांचे दर...

Udan Yatri Cafe Mumbai Airport News: सरकारने 'उडान यात्री कॅफे' योजना सुरू केली आहे. ज्याअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवाशांसाठी एक कॅफे उघडण्यात आला आहे.
Mumbai Airport Udan Yatri Cafe

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. येथील प्रवाशांना परवडणाऱ्या जेवणाच्या सुविधा देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विमानतळांवर जास्त किमतीचे जेवण प्रवाशांसाठी एक मोठी चिंता आहे. एका कप चहाची किंमत ₹१५० ते ₹२५० आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि लोकांसाठी हवाई प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी एक उल्लेखनीय उपक्रम सुरू केला आहे.

Mumbai
inflation
Airport
Mumbai Airport
airports

