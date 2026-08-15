Mumbai Accident: इस्टर्न फ्रीवेवर मस्ती नडली, एकाचा मृत्यू दोघे गंभीर; दुचाकी अपघाताचा भीषण VIDEO

मुंबई : मुंबईच्या ईस्टर्न फ्रीवेवर दुचाकी चालवण्यास बंदी आहे. अपघात टाळणे तसेच वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मात्र ईस्टर्न फ्रीवेवरील या नियमाचे उल्लंघन झाले असून एका भरधाव दुचाकीचा भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून दोन जण जखमी झाले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई ईस्टर्न फ्रीवेवर दुचाकीचा मोठा अपघात झाला आहे. तीन जण स्वार असलेली दुचाकी दुभाजकाला धडकल्यामुळे हा अपघात झाला असून यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला तर दोघे जखमी झाले आहेत. या अपघाताचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तसेच ईस्टर्न फ्रीवेवर झालेल्या या अपघातामुळे दुचाकी चालवण्याच्या धोकादायक पद्धतींबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..CM Devendra Fadnavis: उद्योगांत महाराष्ट्र अव्वलच, 'कंपन्या बंद'चा दावा चुकीचा; फडणवीस यांचा विश्वास .अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरलईस्टर्न फ्रीवेवर झालेल्या दुचाकीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये रात्रीच्या वेळी एकाच दुचाकीवर तीन तरुण प्रवास करत आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांनी हेल्मेट देखील घातले नसून अगदी वेगात दुचाकी चालवत असल्याचे दिसून येत आहे. दुचाकी चालवताना तिन्ही तरुण जोरजोरात ओरडत असून अचानक दुचाकी एका दुभाजकाला धडकल्यामुळे भीषण अपघात झाला. ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू तर इतर दोन जखमी झाले..अद्याप या अपघाताबाबत सविस्तर माहिती तसेच दुचाकीचा वेग आणि त्यातील व्यक्तींची ओळख समोर आलेली नाही. त्याचबरोबर अपघाताची तारीख आणि वेळेबाबतही माहिती उपलब्ध नाही. मात्र या अपघातात एकाचवेळी 'ट्रिपल-राइडिंग', हेल्मेटशिवाय वाहन चालवणे आणि द्रुतगती मार्गावर भरधाव वेगाने वाहन चालवल्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे..Ganeshotsav: पीओपी मूर्तीप्रकरणी निकाल राखीव, न्यायालयीन परवानगीशिवाय विसर्जनाला बंदी कायम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.