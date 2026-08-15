मुंबई

Mumbai Accident: इस्टर्न फ्रीवेवर मस्ती नडली, एकाचा मृत्यू दोघे गंभीर; दुचाकी अपघाताचा भीषण VIDEO

Eastern Freeway Accident: इस्टर्न फ्रीवेवर दुचाकीचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे.
Eastern Freeway Accident

Eastern Freeway Accident

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईच्या ईस्टर्न फ्रीवेवर दुचाकी चालवण्यास बंदी आहे. अपघात टाळणे तसेच वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मात्र ईस्टर्न फ्रीवेवरील या नियमाचे उल्लंघन झाले असून एका भरधाव दुचाकीचा भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून दोन जण जखमी झाले आहेत.

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