मुंबई

Mumbai News: अनिलकुमार पवार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका स्वीकारली

Anilkumar Pawar: ईडीने वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक केली असून याप्रकरणी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
Anilkumar Pawar
Anilkumar Pawarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची अटक बेकायदा असल्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेची सोमवारी (ता. २७) न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Mumbai
Municipal Corporation
ED
Municipal administrators
ED Action
vasai-virar municipal
vasai virar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com