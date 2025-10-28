Mumbai News: अनिलकुमार पवार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका स्वीकारली

मुंबई : वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची अटक बेकायदा असल्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेची सोमवारी (ता. २७) न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली..ईडीने १३ ऑगस्टला पवार यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत अटक केली होती. त्याविरोधात पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने पवार यांची अटक बेकायदा ठरवली होती. त्या निर्णयाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे..Mumbai News: पालिका रुग्णालयांत ४५ टक्के जागा रिक्त! रुग्णालयांचे खासगीकरण थांबवण्याचे आवाहन.त्या याचिकेवर सोमवारी न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्यासमोर सुनावणी झाली. ईडीचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने ईडीची याचिका स्वीकारली आणि प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून सुनावणी तहकूब केली. .नालासोपाऱ्यात भूमाफियांनी आरक्षित जागेवर ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. यामुळे या इमारतींमधील अडीच हजार रहिवासी बेघर झाले होते. परंतु यानंतर प्रकल्प प्रस्तावित करण्याऐवजी अनिलकुमार पवार आणि तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांनी या भूखंडाचे आरक्षण बदलले होते..Mumbai News: वडापावमध्ये चटणी नाही, चहावाला प्लॅस्टिकचे कप वापरतो! पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर अजब तक्रारींचा पाऊस.यामुळे ईडीने याप्रकरणात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. तपासामध्ये पवार आणि रेड्डी शहरातील इमारतींना परवानगी देताना प्रति चौरस फूट लाच स्वीकारत असल्याचे आढळून आले होते. रेड्डी यांच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर २९ कोटींची रोख रक्कम आणि दागिने आढळले होते. अनिलकुमार पवार, वाय. एस. रेड्डी यांना अटक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.