Students Safety: शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी संकेतस्थळ, पालकांना लक्ष ठेवता येणार!

Education Department : शिक्षण विभागाने सुरक्षेवर पालकांना लक्ष ठेवता यावे, यासाठी स्वतंत्र अधिकृत संकेतस्थळ सुरू केले, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.
मुंबई : शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेवर पालकांना लक्ष ठेवता यावे, यासाठी शिक्षण विभागाने माहिती उपलब्ध करणारे स्वतंत्र अधिकृत संकेतस्थळ सुरू केल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. १०) उच्च न्यायालयात दिली. शाळांतील सुरक्षा उपाययोजनांची माहिती या संकेतस्थळावर टाकावी, शाळा प्रशासनाकडे मुलांच्या सुरक्षेबाबत तक्रारी, त्या निवारण्यासाठी उचललेली पावले आणि तक्रारींचे निवारण केल्याचा तपशीलही संकेतस्थळावर उपलब्ध करावा, असे आदेश न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिले.

