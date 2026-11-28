जीवन तांबे मुंबई : तमाशा आणि लावणी क्षेत्रातील ज्येष्ठ कलावंत विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित ‘ईठा’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीच वाद निर्माण झाला आहे. विठाबाईंच्या कुटुंबीयांनी ट्रेलरवरून चित्रपटातील काही दृश्यांवर आक्षेप घेतला असून, चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी कुटुंबीयांना दाखवावा, अशी मागणी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (सेन्सॉर बोर्ड) आणि चित्रपटाच्या निर्माते-दिग्दर्शकांना कायदेशीर नोटीस बजावून केली आहे..विठाबाई या तमाशा आणि लावणी क्षेत्रातील एक अष्टपैलू कलावंत म्हणून ओळखल्या जातात. बैठकीची लावणी, गवळण यांसह विविध कला प्रकारांमध्ये त्यांचे प्रभुत्व होते. ‘पोटासाठी नाचते मी पर्वा कुणाची’ आणि ‘नेसली पितांबर जरी’ यासारख्या सादरीकरणांतून त्यांनी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले..Western Railway: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकलचा ३०-४० मिनिटांचा खोळंबा; कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क.१६ जुलै १९३५ला पंढरपूर येथे जन्मलेल्या विठाबाईंनी वयाच्या दहाव्या वर्षापासूनच तमाशाच्या फडात काम करण्यास सुरुवात केली. आपल्या कलाविष्कारातून त्यांनी तमाशा आणि लावणी कलेला वेगळी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्या कला क्षेत्रातील योगदानासाठी त्यांना राष्ट्रपती पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या स्मरणार्थ २००६ पासून विठाबाई नारायणगावकर जीवनगौरव पुरस्कार सुरू केला. १५ जानेवारी २००२ला त्यांचे निधन झाले..दरम्यान, दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांनी विठाबाईंच्या जीवनावर आधारित ‘ईठा’ हा चित्रपट बनवला असून, येत्या ४ डिसेंबरला तो देशभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे..सार्वजनिक शौचालयाचं दार लावलं, मारहाण करत...; ६० वर्षीय महिलेसोबत २७ वर्षीय तरुणाचं नको ते कृत्य, घाटकोपर रेल्वे स्थानकातील घटना.जीवनपट नव्हे!‘ईठा’ सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित करताना हा चित्रपट तमाशा सम्राज्ञींचा जीवनपट नसल्याचे दिग्दर्शक लक्ष्मण उत्तेकर यांनी सांगितले होते. याप्रकरणी कुटुंबीयांनी रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले तसेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट घेतली होती. आता त्यांनी निर्माते, दिग्दर्शक आणि सेन्सॉर बोर्डाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीवर निर्माते, दिग्दर्शक काय भूमिका घेणार, याकडे चित्रपटसृष्टीसह रसिकांचे लक्ष लागले आहे..आमच्या आईच्या जीवनावर चित्रपट होत असताना, त्यातील घटना आणि प्रसंगांची माहिती कुटुंबीयांना असणे आवश्यक आहे; मात्र दिग्दर्शक सतत टाळाटाळ करीत आहेत.- मालती इनामदार नारायणगावकर (मुलगी).आमच्या भावना आणि मतांचा आदर करून आम्हाला विश्वासात घेणे आवश्यक होते; मात्र तसे न करता आमच्या मतांची किंमतच नसेल तर आमच्या आईच्या जीवनावर चित्रपट काढता कशाला?- विजय सावंत नारायणगावकर (मुलगा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.