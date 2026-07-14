Cabinet Decisions: कर्जमाफीच्या नियमांत शिथिलता, पालघर आणि बीडला मोठी भेट अन्...; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते ८ निर्णय घेतले?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, १४ जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. भविष्याचा वेध घेत या बैठकीत राज्य सरकारने सर्वांगीण विकास, कृषी सुधारणा, क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि समाजातील वंचित घटकांच्या कल्याणासंदर्भात आठ ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. या निर्णयांपैकी सर्वात मोठा दिलासा राज्यातील अशा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे, जे दीर्घकाळापासून पीक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. .महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाने पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी आणि किनारपट्टीच्या भागांमध्ये व्यापाराला चालना देण्यासाठी एका मोठ्या प्रकल्पालाही मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या कठोर निकषांमध्ये एका ऐतिहासिक सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे पीक कर्जात अडकलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. .Tukaram Mundhe : शाळांतील कँटीन, मध्यान्ह भोजनाची तपासणी; तुकाराम मुंढेंनी दिले कडक निर्देश.नवीन सुधारणेनुसार, २०२९ च्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत सुमारे १३ लाख नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी निश्चित केलेली ५०,००० रुपयांची आर्थिक मर्यादा आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. याशिवाय, २०२६-२७ या वर्षात कर्जाच्या नियमित परतफेडीची अनिवार्य अटही हटवण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्यातील २३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट प्रोत्साहन लाभ मिळू शकेल..सहकारी आणि विपणन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी सरकारने पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात दापचारी येथे एक मोठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उद्देशासाठी, दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत असलेली ५५८.४३ हेक्टर पडीक जमीन थेट महाराष्ट्र राज्य कृषी विपणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे..या बहुप्रतिक्षित आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या शुभारंभाने , केवळ पालघरमधीलच नव्हे तर शेजारील जिल्हे ठाणे, मुंबई आणि आसपासच्या भागांतील हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि सर्वोत्तम भाव मिळू शकतील. गृह आणि परिवहन विभागांतर्गत आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) मालकीच्या जमिनी आणि बस स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला पक्षातील नेत्यांचाच विरोध, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद उघड.आता, विशेषतः अनुसूचित जमातींची (STs) बहुसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, तालुक्यांमध्ये आणि दुर्गम ग्रामीण भागांमध्ये बस स्थानके आणि डेपो संकुले सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा वापर करून विकसित केली जातील. यासोबतच, युवा आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या भव्य निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत आधुनिक सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल आणि हॉकीची मैदाने बांधली जातील आणि इनडोअर हॉलचे पूर्णपणे नूतनीकरण केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.