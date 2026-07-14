मुंबई

Cabinet Decisions: कर्जमाफीच्या नियमांत शिथिलता, पालघर आणि बीडला मोठी भेट अन्...; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते ८ निर्णय घेतले?

Mahayuti Government Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी, आदिवासी भाग आणि पायाभूत सुविधांबाबत ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले.
Mahayuti Government Cabinet Decisions

Mahayuti Government Cabinet Decisions

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, १४ जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. भविष्याचा वेध घेत या बैठकीत राज्य सरकारने सर्वांगीण विकास, कृषी सुधारणा, क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि समाजातील वंचित घटकांच्या कल्याणासंदर्भात आठ ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. या निर्णयांपैकी सर्वात मोठा दिलासा राज्यातील अशा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे, जे दीर्घकाळापासून पीक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत.

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