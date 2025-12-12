मुंबई

Eknath Shinde: मुंबई पागडीमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

Mumbai Turban Free: मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत स्वतंत्र नियमावली करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
नागपूर : मुंबई शहराला पागडीमुक्त (जीर्ण इमारती) करण्यासह पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

