BMC Mayor: मुंबईत महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदेंचं हॉटेल राजकारण! फॉर्म्युला तयार; भाजप देणार का हिरवा कंदील?

मुंबई महानगरपालिकेत भाजपने महापौरपदाची निवडणूक जिंकली आहे. यापूर्वी गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेनेचे (अविभाजित) वर्चस्व होते. महापौरपदाच्या निवडणुकीबाबत मुंबईत शिवसेनेचे हॉटेल राजकारण रंगू लागले आहे. आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत सर्व शिवसेनेच्या नगरसेवकांना वांद्रे येथील ताज लँड्स एंड येथे पोहोचण्याचे आदेश देण्यात आले होते. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील सर्व निवडून आलेल्या नगरसेवकांना वांद्रे येथील ताज लँड्स एंड हॉटेलमध्ये बोलवले आहे. तिथे एक बैठक होत असल्याचे वृत्त आहे. .महाराष्ट्रात झालेल्या २९ महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपने अपवादात्मक कामगिरी केली. मुंबई महानगरपालिकेत भाजप सत्तेत येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. भाजपच्या रणनीतीच्या यशामुळे उद्धव ठाकरे यांचे महानगरपालिकांमधील २५ वर्षांचे राज्य संपुष्टात आले. भाजपची रणनीती आता मुंबईचा महापौर कोण होणार यावर अवलंबून आहे. मुंबईत एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तेत वाढ झाल्याने शिंदे यांची सौदेबाजीची शक्ती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे..Devendra Fadnavis: एकनाथ शिंदेंच्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये जमण्याचे आदेश? मुंबईत चाललंय काय? फडणवीसांनी दिलं उत्तर.महायुतीने ठाकरे कुटुंबाची दीर्घकाळ चाललेली राजवट संपुष्टात आणली आहे. आता भाजपने स्वतःचा महापौर निवडण्यासाठी प्रयत्न तीव्र केले आहेत. असे म्हटले जात आहे की, शिंदे गट आणि भाजपमध्ये अडीच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या सूत्रावर सहमती होऊ शकते. भाजपने अद्याप यावर सहमती दर्शवलेली नाही. महापौर निवड प्रक्रियेबाबत लॉटरी पद्धतीने निर्णय घेतला जाईल..महाराष्ट्र नगरविकास मंत्रालय बीएमसी आणि इतर महानगरपालिकांसाठी महापौरांच्या आरक्षणासाठी लॉटरी काढणार आहे. ही लॉटरी पुढील आठवड्यात काढली जाईल. निवडून येणाऱ्या महापौरांची जात बीएमसी आणि इतर महानगरपालिकांद्वारे निश्चित केली जाईल. उदाहरणार्थ, जर मुंबईच्या महापौरपदासाठी सर्वसाधारण गटाची लॉटरी निघाली. खुल्या गटातील कोणी विजयी झाला, तर भाजप खुल्या गटातील विजयी उमेदवाराला महापौर म्हणून नियुक्त करेल. .VVMC Election Result: वसई-विरार महानगरपालिकेत बविआची बाजी, वाचा विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी .उर्वरित महानगरपालिकांसाठी महापौरांची निवडही अशाच पद्धतीने केली जाईल. ८९ जागांसह भाजप मुंबईत महापौर निवडण्यासाठी सज्ज आहे. या प्रकरणाबाबत भाजपच्या गटात चर्चा सुरू झाल्या आहेत. लॉटरीची वाट पाहिली जात आहे. शिंदे सेनेचे अनेक नेते महापौरपदावर दावा सांगू इच्छित आहेत. त्यांचे नेते एकनाथ शिंदे यांना अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युल्यावर भाजपशी वाटाघाटी करण्यास उद्युक्त करत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेतील २२७ पैकी ११८ जागा महायुती पक्षाने जिंकल्या. ८९ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला २९ जागा मिळाल्या.