Minister Eknath Shinde: विरोधकांच्या ‘लवंग्यां’कडे लक्ष देत नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; आगामी निवडणुकीत पूर्ण बहुमताने आमचीच सत्ता

Upcoming state elections: विरोधकांना आता पराभव दिसत असल्यानेच ते निवडणूक आयोग, ईव्हीएम, महायुतीला दोष देत फिरत आहेत. महायुतीसोबत महाराष्ट्राची जनता ठाम उभी आहे. त्यामुळे आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पूर्ण बहुमताने आमचीच सत्ता येईल,’’ असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ठाण्यात व्‍यक्त केला.
