मुंबईत 'ग्रीन फॉरेस्ट' उभारणार, कांजूरमार्ग कचरा डेपोच्या दुर्गंधीपासून सुटका होणार; एकनाथ शिंदे यांचे आदेश जारी

मुंबई : कांजूरमार्ग कचरा डेपोमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणाऱ्या दुर्गंधीचा त्रास रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. "कचरा डेपो परिसरात दुर्गंधी प्रतिरोधक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवा, तिथे बांबूंची मोठी लागवड करून 'ग्रीन फॉरेस्ट' तयार करा आणि कचऱ्यापासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पाला गती द्या," असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले..बुधवारी मंत्रालयात कांजूरमार्ग कचरा डेपोच्या समस्यांबाबत आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे), अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा आणि विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते..कांजूरमार्ग प्रकल्पात दररोज सुमारे ६,२०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. रहिवासी भाग जवळ असल्याने नागरिकांना दुर्गंधीचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले की, "ज्या भागात लोकवस्ती आहे, तिथून किमान ५०० मीटर अंतरापर्यंत कचरा प्रक्रियेची कामे करू नका. तसेच, डेपोच्या सभोवताली बांबूंची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करा. बांबूंच्या घनदाट जंगलामुळे दुर्गंधी बाहेर पसरण्यास नैसर्गिक अडथळा निर्माण होईल.".याव्यतिरिक्त, जैविक द्रावणाची (बायोएन्जाईम स्प्रे) फवारणी वाढवणे, माती टाकणे आणि मिस्टींग प्रक्रिया यांसारख्या उपाययोजनांचे कडक संनियंत्रण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले..कचऱ्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी 'कचऱ्यापासून वीज निर्मिती' हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व तांत्रिक बाबी तपासून त्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करून नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी प्रशासनाला केले..आतापर्यंत या प्रकल्पात सुमारे १९० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्र्यांच्या या नवीन सूचनांमुळे कांजूरमार्ग, विक्रोळी आणि पवई परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.