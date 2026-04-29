मुंबई

मुंबईत 'ग्रीन फॉरेस्ट' उभारणार, कांजूरमार्ग कचरा डेपोच्या दुर्गंधीपासून सुटका होणार; एकनाथ शिंदे यांचे आदेश जारी

Mumbai News : कांजूरमार्ग कचरा डेपोच्या दुर्गंधीपासून मुंबईकरांची सुटका करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी बांबू लागवड करण्याचे आणि वीज निर्मिती प्रकल्पाला गती देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
Eknath Shinde
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई : कांजूरमार्ग कचरा डेपोमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणाऱ्या दुर्गंधीचा त्रास रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. "कचरा डेपो परिसरात दुर्गंधी प्रतिरोधक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवा, तिथे बांबूंची मोठी लागवड करून 'ग्रीन फॉरेस्ट' तयार करा आणि कचऱ्यापासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पाला गती द्या," असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

Mumbai
Eknath Shinde