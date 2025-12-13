मुंबई

Stray Dogs Attack: मुंबईत सव्वा लाख श्वानदंश! उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची माहिती

Eknath Shinde: मुंबईत तब्बल १ लाखहून अधिक नागरिकांना श्वानाने चावा घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्वानदंशबाबत आकडेवारी सांगितली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मुंबई महापालिकेच्या २०२४ मध्‍ये उपलब्ध नोंदीनुसार एकूण १ लाख २८ हजार २५२ नागरिकांना श्वानाने चावा घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. याच कालावधीत नागपूर महापालिका क्षेत्रात ९ हजार ४२७ नागरिकांना श्वानदंश झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

