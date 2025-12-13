Stray Dogs Attack: मुंबईत सव्वा लाख श्वानदंश! उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची माहिती

नागपूर : मुंबई महापालिकेच्या २०२४ मध्ये उपलब्ध नोंदीनुसार एकूण १ लाख २८ हजार २५२ नागरिकांना श्वानाने चावा घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. याच कालावधीत नागपूर महापालिका क्षेत्रात ९ हजार ४२७ नागरिकांना श्वानदंश झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले..भटक्या श्वानांच्या हल्ल्याच्या वाढत्या घटनांसंदर्भात विधान परिषदेचे सदस्य सुनील शिंदे, वसंत खेडलवाल, संदीप जोशी आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील उत्तरात उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेने भारतीय जीव जंतू कल्याण मंडळाने (ॲनिमल वेलफेयर बोर्ड) विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार हुमन सोसायटी इंटरनॅशनल या जागतिक संस्थेमार्फत भटक्या श्वानांच्या २०१४ मधील सर्वेक्षणानुसार ९५,१७२ श्वान तसेच २०२४ मधील पुनसर्वेक्षणानुसार ९०,७५७ इतक्या श्वानांची नोंद करण्यात आल्याचे सांगितले..Mumbai Local: आनंदाची बातमी! नाशिक ते मुंबई लोकल ट्रेन सेवा सुरू होणार, नवीन स्टेशन आणि ट्रॅकला मंजुरी, कसा असेल मार्ग?.प्राणी प्रजनन नियंत्रण नियमावली, २०२३ अन्वये निर्गमित केलेल्या नियमानुसार भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण करणे, श्वानांची वाढती संख्या मर्यादित ठेवणे, रेबीज निर्मूलन करणे, मनुष्य-कुत्रा संघर्ष टाळणे या उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी आपल्या उत्तरात दिली..‘बेस्ट’कडे स्वमालकीच्या २४९ बसबेस्ट उपक्रमाच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत सुमारे १,११९ बसगाड्यांचे आयुर्मान संपुष्टात आल्याने त्या उपक्रमाच्या सेवेतून निष्कासित करण्यात आल्या आहेत. सद्यःस्थितीत बेस्टकडे स्वमालकीच्या २४९ बसताफा उपलब्ध असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. तसेच ३,३३७ स्वमालकीचा बसताफा राखण्याकरीता बेस्ट उपक्रमार्फत कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, बेस्ट उपक्रमाने खासगी पुरवठादारांमार्फत ६,५५५ बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी २,४९२ बसगाड्या बेस्ट उपक्रमाकडे उपलब्ध झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले..Thane News: डोंबिवली एमआयडीसीत पुन्हा गुलाबी रस्ता, प्रदूषणाच्या समस्येकडे कोणी लक्ष देणार का?.मुंबादेवी मंदिर परिसराचा कायापालटमुंबादेवी मंदिर परिसराचा विकास प्रकल्पाचा आराखडा सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या चौकटीत राहून अंतिम करण्यात आला आहे. या प्रकल्पास मुंबई वारसा संवर्धन समितीची ‘ना-हरकत’ प्राप्त झाले असून, या विकास प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त यांच्या मंजुरीने निधी उपलब्ध करून प्रकल्पाच्या कामाची ‘ई-निविदा’ काढण्याची प्रक्रिया महापालिकेच्या स्तरावर सुरू असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.