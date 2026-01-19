मुंबई

Eknath Shinde: सर्वोत्तम प्रभाग करण्यासाठी कामाला लागा; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना निर्देश

Eknath Shinde Instruction: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना मुंबईतील सर्वोत्तम प्रभाग बनवण्यासाठी मार्गदर्शन केले. प्रभागात बदल दिसले पाहिजेत,’ अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ‘मुंबईतील मतदारांनी दिलेल्या संधीचे सोने करायचे आहे. तुमचा प्रभाग मुंबईतील सर्वोत्तम प्रभाग बनवण्यासाठी लोकांमध्ये जा, त्यांची कामे करा आणि प्रभागातील कामांचा आराखडा तयार करा,’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना रविवारी (ता. १८) दिले. हॉटेल ताज लॅंड्स एंड येथे आयोजित नगरसेवकांच्या शिबिराला त्यांनी मार्गदर्शन केले.

