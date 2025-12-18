मुंबई

Eknath Shinde : महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे ‘घोडे’ ही फरार होतील; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा टोला!

Municipal Elections : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीवर खोचक टीका करत महायुतीच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. केडीएमसी निवडणुकीआधी झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्याने शिवसेनेची ताकद वाढल्याचा दावा त्यांनी केला.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत महाविकास आघाडीचा टांगा पलटला असून येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत त्यांचे घोडेही फरार होतील, असा खोचक टोला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला. केडीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण पूर्वेतील दादासाहेब गायकवाड क्रीडांगणावर झालेल्या जाहीर पक्षप्रवेश सोहळ्यात त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत निवडणूक प्रचाराची औपचारिक सुरुवात केली.

