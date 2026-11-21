ठाणे : पालिकेची निवडणूक पार पडल्यानंतर अनेक दिग्गज नगरसेवकांसह नव्या नगरसेवकांना स्थायी समितीचे वेध लागले होते, मात्र समिती सदस्य निवड प्रक्रिया लांबल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला होता. अशातच आज (ता. २०) पार पडलेल्या महासभेत स्थायी समिती सदस्य निवड प्रक्रिया पार पडली. शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून दिग्गज नगरसेवकांना डावलत नव्या शिलेदारांना संधी देण्यात आली आहे. या सदस्य निवडीच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा धक्कातंत्राचा वापर केल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे..मागील १० महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थायी समितीच्या निवडीला आज मुहूर्त मिळाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची अधिकृत घोषणा केली, मात्र सदस्यांची संख्या आणि पक्षीय बलाबल यापेक्षाही कोणाला संधी मिळाली आणि कोणाला डावलण्यात आले, याचीच चर्चा पालिका वर्तुळात अधिक रंगली आहे..जिमसाठी अन्न परवाना बंधनकारक, एफडीएचे नियम; 'एफएसएसएआय'कडे नोंदणी आवश्यक.महायुतीचे १२ सदस्यस्थायी समितीच्या १६ सदस्यांपैकी शिंदे सेनेचे नऊ, भाजपचे तीन असे महायुतीचे एकूण १२ सदस्य आहेत. त्यामुळे समितीमध्ये महायुतीचे स्पष्ट संख्याबळ निर्माण झाले आहे..शिंदे सेनेचे वर्चस्वशिंदे सेनेकडून दिलीप बारटक्के, राजेश मोरे, पवन कदम, बाबाजी पाटील, महेश साळवी, संध्या मोरे, प्रमिला केणी, विक्रांत तांडेल आणि आदेश भगत या नऊ जणांची निवड केली. यामध्ये आदेश भगत, विक्रांत तांडेल हे पहिल्यांदाच निवडून आलेले सदस्य आहेत, तर भाजपकडून कमल चौधरी, भरत चव्हाण आणि मृणाल पेंडसे यांना संधी मिळाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून यासिन कुरेशी आणि पल्लवी जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडून सुहास देसाई, तर एमआयएमकडून शोहेब डोंगरे यांची वर्णी लागली आहे..सभापतिपदासाठी आता राजकीय मोर्चेबांधणी१० महिन्यांनंतर स्थायी समिती अस्तित्वात आली. आता सभापतिपदाच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सदस्य निवडीच्या माध्यमातून पक्षातील वाटपाचे सूत्र स्पष्ट झाल्यानंतर सभापतिपदासाठी कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार, याची उत्सुकता आहे. नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा निर्णय सभापती निवडीतही कायम राहणार की अनुभवी नगरसेवकाला संधी मिळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.