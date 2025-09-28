Eknath Shinde: ग्रामीण भागात उत्तम इंटरनेट सुविधा मिळणार, बीएसएनएलचे नवीन टॉवर्स उभारणार; एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

ठाणे : महाराष्ट्रात बीएसएनएलचे स्वदेशी ४जी नेटवर्क सुरू होत असून, राज्यात १० ते २० हजार नवीन टॉवर्स उभारले जाणार आहेत. यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागांतील नागरिकांना उत्तम इंटरनेट सुविधा मिळणार असून, शिक्षण, आरोग्यसेवा (टेलीमेडिसीन) व पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे..ठाण्यात स्वयं पुनर्वसन दिव्यांग केंद्र व जिल्हा दिव्यांग केंद्राच्या वतीने दिव्यांग बांधवांना साहित्य वाटप कार्यक्रमासाठी शिंदे उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना बीएसएनएलने ४जी नेटवर्क सेवा सुरू केली आहे. देशभरात एक लाख टॉवर्स उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी १० ते २० हजार टॉवर्स महराष्ट्रात उभारण्यात येणार असल्याचे देखील एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी सांगितले..Mumbai News: मुंबई विमानतळाचा नवा विक्रम! ८ महिन्यांत ५० लाखांहून अधिक जणांचा प्रवास .दुश्मानांवर देखरेखमहाराष्ट्र राज्यासह देशालादेखील याचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाच्या सीमाभागात तैनात असलेल्या लष्करी जवानांनादेखील त्याचा उपयोग होणार असून, दुश्मानांच्या हालचालींवरदेखील लक्ष ठेवण्यासह त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासदेखील या नेटवर्कची मदत होणार आहे..आत्मनिर्भर भारताचे पुढचे पाऊलस्वदेशी असल्यामुळे आत्मनिर्भर भारताचे पुढचे पाऊल असून, देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. आजपर्यंत बीएसएनएल तोट्यात जात होती, मात्र या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ती फायद्यात येणार असून, ५जी नेटवर्कदेखील लवकरच होईल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला..देशातील पहिले राज्यदरम्यान, दिव्यांगांना आधार देण्याचे काम आणि कार्य सुरू असल्याचे सांगत महाराष्ट्र राज्य हे पहिले राज्य असूनस ते दिव्यांग मंत्रालय करणारे, दिव्यांग बांधवांना खऱ्या अर्थाने विशेष मुलांना मानवता आणि माणुसकी म्हणून संस्था काम करीत असल्याचे सांगत त्यांनी शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.