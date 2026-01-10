NMMC Election: मेट्रो प्रकल्पासह तुर्भे- खारघर टनेल प्रकल्पांना गती... शिंदे शिवसेनेचा जाहीरनामा, काय लिहिलयं?

नवी मुंबई : नवी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा सविस्तर आराखडा शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात शुक्रवारी मांडण्यात आला. पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य, पुनर्विकास, पर्यावरण संरक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि पारदर्शक डिजिटल प्रशासन या मुद्द्यांना या जाहीरनाम्यात अग्रक्रम देण्यात आला आहे..शिवसेनेचे नेते व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात नवी मुंबईत झालेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा उल्लेख करीत पुढील काळात शहराचा नियोजनबद्ध व नागरिकाभिमुख विकास घडवून आणण्याचा निर्धार यात व्यक्त करण्यात आला आहे..NMMC Election: गणेश नाईक पार्टीविरोधात शिवसेनेची लढाई, जाहीरनामा प्रकाशनावेळी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; नेमकं काय घडलं?.जाहीरनाम्यानुसार, नवी मुंबई येथे पासपोर्ट कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे, स्वतंत्र व्हिसा कार्यालय उभारणे, नवी मुंबई विमानतळ-मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, मानखुर्द ते नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प तसेच सायन-पनवेल मार्गावरील तुर्भे- खारघर टनेल या प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. अटल सेतू, वाशी खाडीपूल आणि ऐरोली-दिवा एलिव्हेटेड ब्रिजमुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांचा वेळ व इंधनाची बचत होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे..एम्सच्या धर्तीवर भव्य रुग्णालय, स्वतंत्र कॅन्सर हॉस्पिटल, साथीच्या रोगांसाठी विशेष रुग्णालये, महापालिका रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण आणि महिलांसाठी आरोग्य तपासणी व्हॅन्स सुरू करण्याचा संकल्प शिवसेनेने केला आहे..इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआयमोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय, यूडीसीपीरमधील सुलभ नियम, क्लस्टर पुनर्विकास योजना, सिडको वसाहतींसाठी स्वतंत्र पुनर्विकास कक्ष आणि झोपडपट्टी व प्रकल्पग्रस्तांसाठी एसआरएसारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे..Municipal Election Voting: मतदान प्रशिक्षण सत्रास उपस्थित राहण्याची अंतिम संधी, अन्यथा शिस्तभंगात्मक कारवाई अटळ.पक्षी अभयारण्यांचे संरक्षणफ्लेमिंगो व पक्षी अभयारण्यांचे संरक्षण, पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि औद्योगिक प्रदूषणाने त्रस्त भागांसाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचाही समावेश आहे. उमंगच्या धर्तीवर महापालिकेचे एकात्मिक अॅप, मायजीओव्हीसारखा नागरिक सहभाग मंच, वॉर्डनिहाय खर्चाचे डिजिटल बोर्ड आणि नियमित वॉर्डसभा यांद्वारे पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन उभे करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.