BMC Election: महायुतीत 'छुप्या युद्धा'चा भडका! भाजपच्या अमराठी उमेदवारांना रोखण्यासाठी शिवसेनेची रसद

मुंबई : महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीत वरकरणी 'महायुती'चा गजर होत असला, तरी पडद्यामागे मात्र मित्रपक्षांमध्येच एकमेकांना संपवण्याचे 'राजकीय महाभारत' सुरू झाले आहे. मुंबईवर आपलाच भगवा फडकवण्यासाठी आणि 'बार्गेनिंग पॉवर' टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने भाजपच्या अमराठी उमेदवारांविरुद्ध छुप्या हालचाली सुरू केल्याची खळबळजनक माहिती समोर येत आहे..भाजपने मुंबईत 139 जागा लढवताना अवघ्या 42 मराठी उमेदवारांना संधी दिली आहे. यामुळे भाजपवर 'मराठीविरोधी' असल्याचा शिक्का बसत असतानाच, शिंदे सेनेने याच संधीचा फायदा घेण्याचे ठरवले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार या अमराठी चेहऱ्यांच्या विरोधात शिंदे सेनेने 'मराठी रसद' तैनात केली आहे. ज्या ठिकाणी भाजपचे अमराठी उमेदवार आहेत, तिथे समोर असलेल्या मराठी उमेदवाराला,मग तो अपक्ष असो वा मनसे-ठाकरे गटाचा, त्याला छुप्या पद्धतीने रसद पुरवले जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..BMC Election: महापालिकेच्या रिंगणात गुन्हेगार उमेदवार! २५ गुन्हे नावावर असलेल्या गुंडास राष्ट्रवादीची उमेदवारी.लढाई बार्गेनिंग पॉवरसाठीशिंदे सेनेच्या वाट्याला 227 पैकी अवघ्या 90 जागा आल्या आहेत. जर भाजपचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने निवडून आले, तर महापालिकेत शिंदेंची शिवसेना दुय्यम ठरेल आणि महापौरपदावर भाजपचा दावा प्रबळ होईल. यासाठी शिंदे सिनेने वेगळी रणनीती आखली आहे. भाजपचे नगरसेवक कमी करणे आणि आपले जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणणे..याचे कारण जर स्वबळावर महापौर बसवता आला नाही, तर किमान किंगमेकरच्या भूमिकेत राहून बार्गेनिंग पॉवर वाढवणे हाच आहे. शिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची ताकद मुंबईत टिकवून धरण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांची प्रतिष्ठा देखील पणाला लागले आहे..स्थानिक स्तरावर महायुतीचा फियास्को!वरिष्ठ नेत्यांनी जरी हातात हात गुंफले असले, तरी प्रभाग स्तरावर मात्र भाजप आणि शिंदे सेनेचे कार्यकर्ते एकमेकांचे तोंड पाहायला तयार नाहीत. अनेक प्रभागांमध्ये भाजपच्या अमराठी उमेदवारांविरुद्ध शिंदे सेनेचे स्थानिक पदाधिकारी छुपी बंडखोरी करत आहेत.त्यात भाजपचे काही लक्षवेधी अमराठी उमेदवार असून त्यांच्यासमोर शिंदे सेनेकडून आव्हाने उभी केली जात आहेत..Megablock: मुंबईकरांचे होणार मेगाहाल! रेल्वे मार्गावरील ब्लॉकमुळे लोकलसेवा विस्कळीत, 'या' स्थानकांवरील थांबे बंद राहणार; वाचा सविस्तर .उमेदवारांनाही छुपा पाठिंबाअत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, भाजपच्या अमराठी उमेदवाराला पाडण्यासाठी शिंदे सेना प्रसंगी ठाकरे गट किंवा मनसेच्या मराठी उमेदवारालाही मदत करण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीये. 'आधी मराठी आणि बाळासाहेबांचा विचार' असा भावनिक आधार घेत कार्यकर्त्यांना अमराठी उमेदवारांचा प्रचार करण्यापासून रोखले जात आहे..महापौरपदाची शर्यतीचे गणितमुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची पकड मजबूत झाल्यापासून आतापर्यंत शिवसेनेचाच महापौर बसत आला आहे. शिंदे गटात गेल्यानंतर ही परंपरा खंडित झाल्यास शिंदे यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. त्यामुळेच भाजपचे 90 + नगरसेवक येण्याऐवजी शिंदेंच्या आमदारांनी आणि खासदारांनी आपापल्या क्षेत्रात भाजपच्या उमेदवारांची कोंडी करण्याची 'फिल्डिंग' लावली आहे..एकूणच, मुंबई महापालिकेची ही लढाई आता 'महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी' न राहता 'भाजप विरुद्ध शिंदे सेना' अशा छुप्या संघर्षात रूपांतरित झाली आहे. 16 जानेवारीच्या निकालात या 'छुप्या मदती'चा परिणाम कोणावर होतो, हे स्पष्ट होईल..