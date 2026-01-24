मुंबई

Mumbai News: आरोग्य, शिक्षण अन् हक्काचे घर मिळणार! शिंदेसेनेच्या भन्नाट योजनांची घोषणा; कोणाला होणार फायदा?

Shinde Shivsena: हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त शिवसेनेकडून अनेक लोकोपयोगी उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. याबाबतची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
मुंबई : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त शिवसेनेकडून आरोग्य आपल्या दारी, गडकोट स्वच्छता मोहीम, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान यासह अनेक लोकोपयोगी उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्याबाबतची घोषणा शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज बाळासाहेब भवन येथे पत्रकार परिषदेत केली.

