Dombivli: शिवसेनेच्या नेत्याचा रुग्णालयात धिंगाणा! महिला डॉक्टरसह नर्सला मारहाण; कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन, काय घडलं?

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात शिवसेना (शिंदे गट) चे नगरसेवक रमेश म्हात्रे व त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी महिला डॉक्टर, अन्य एका डॉक्टर तसेच तीन महिला नर्स यांना मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून निषेध म्हणून कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या प्रकरणी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..मिळालेल्या माहितीनुसार, एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी शास्त्रीनगर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तपासणीनंतर नवजात बाळाला जन्मानंतर एनआयसीयू उपचारांची आवश्यकता भासू शकते, अशी माहिती डॉक्टरांनी संबंधित कुटुंबीयांना दिली. मात्र, त्या वेळी रुग्णालयातील एनआयसीयूचे सर्व बेड भरले असल्याने संबंधित महिलेला पुढील उपचारांसाठी अन्य रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला देण्यात आला. याच कारणावरून वाद निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे..Thane Crime: ठाण्यात देहविक्रीचे मोठे रॅकेट! २० महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा कट, ७ महिलांसह ९ जणांवर मकोका.या वादानंतर नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या काही समर्थकांनी रुग्णालयात येऊन महिला डॉक्टर, अन्य एका डॉक्टर आणि तीन महिला नर्स यांच्याशी धक्काबुक्की व मारहाण केल्याचा आरोप वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. घटनेदरम्यान सुरक्षा रक्षकांनाही कार्यकर्त्यांनी रोखून धरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..घटनेनंतर रुग्णालयातील अनेक परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांना अश्रू अनावर झाले होते. आम्ही रुग्णसेवा करायची की असे हल्ले सहन करत रहायचे. वारंवार वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अशा हल्ल्यांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला..या संदर्भात मुख्य आरोग्य अधिकारी सादिया पिंजारी यांनी घटनेची माहिती देत संबंधित प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai News: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मोठे भगदाड! प्रवाशांचा जीव धोक्यात, वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर.दरम्यान, या घटनेमुळे शास्त्रीनगर रुग्णालयातील आरोग्य सेवा काही प्रमाणात विस्कळीत झाली असून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. डॉक्टर आणि परिचारिकांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयांमध्ये अधिक प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. याप्रकरणी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.