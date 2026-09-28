मुंबई

Thane News: ठाण्यात शिंदेंच्या कार्यकर्त्याला महिलांनी धु-धू धुतला, पोलिसांसमोर घडला प्रकार; व्हिडिओ व्हायरल

Shinde Shivsena worker beatan by womens: ठाण्यात जुन्या कपड्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांकडून शिवसेना शिंदे पक्षाच्या युवासेना कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे.
Shindesena worker Sidhu Abhange beatan by womens

Shindesena worker Sidhu Abhange beatan by womens

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या ठाण्यात खळबळजनक घटना घडली आहे. ठाण्यात शिंदेंच्या कार्यकर्त्याला महिलांनी मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांसमोरच हा प्रकार घडला असून, या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

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