Thane News: ठाण्यात शिंदेंच्या कार्यकर्त्याला महिलांनी धु-धू धुतला, पोलिसांसमोर घडला प्रकार; व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या ठाण्यात खळबळजनक घटना घडली आहे. ठाण्यात शिंदेंच्या कार्यकर्त्याला महिलांनी मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांसमोरच हा प्रकार घडला असून, या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यातील कोपरी परिसरात काल रात्री सुमारे ११.१५ वाजता जुन्या कपड्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या काही महिलांनी सिद्धू अभंगे याला मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. कोपरीमध्ये जुन्या कपड्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांकडून शिवसेना शिंदे पक्षाच्या युवासेना कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे..सिद्धू अभंगे याने व्यवसाय करण्यासाठी महिलांकडे पैसे मागितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तथापि, हा व्यवसाय शिवसेनेचे दिवंगत नेते आनंद दिघे साहेब यांच्या पुढाकाराने सुरू झाल्याचे महिलांकडून सांगण्यात आल्याची माहिती आहे. या आरोपावरून महिलांनी सिद्धू अभंगे याला कोपरी पोलीस ठाण्याच्या परिसरात मारहाण केल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.