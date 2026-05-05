Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचा भाजपला दे धक्का! करवाढ रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

Tax Hike Cancelled: महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी भाजपने करवाढ लागू केली आहे. मात्र ही करवाढ रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
भाईंदर : मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने केलेल्या करवाढीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खो दिला आहे. ही करवाढ रद्द करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे भाजपला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

