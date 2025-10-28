Summaryउद्धव ठाकरेंनी वरळीतील मेळाव्यात अमित शहांना “अॅनाकोंडा” म्हटले.त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर देत उद्धव ठाकरेंनाच “अॅनाकोंडा” म्हटले.शिंदे म्हणाले की ठाकरे २५ वर्षे मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर विळखा घालून बसले आहेत..ठाकरेंच्या शिवसेनेचा निर्धार मेळावा काल मुंबईतील वरळी डोममध्ये पार पडला. या मेळाव्यात बोलताना उद्धव ठाकरेंनी अमित शहांचा अॅनाकोंडा असा उल्लेख केला. त्यांच्या विधानाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खोचक प्रत्युत्तर दिले आहे. एकनाथ शिंदे म्हणाले की उद्धव ठाकरे हे स्वत:च अॅनाकोंडा आहेत. गेली २५ वर्षे मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा विळखा घालून बसलेले आहेत.या अॅनाकोंडाचे पोट मुंबईची तिजोरी, अख्खी मुंबई गिळली, रुग्णांची खिचडी, मिठी नदीतील गाळ, रस्त्यावरचे डांबर गिळले तरी त्यांचे पोट भरत नाही अशी खोचक टीका एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. .महापालिका निवडणुका येतात तेव्हा "मुंबई विकणार, महाराष्ट्रापासून तोडणार" अशी त्यांची टूम सुरु होते.आता त्यांनी नवीन स्क्रिप रॉयटर शोधावा असा टोलाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी लगावला. पुढे बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जे आतापर्यंत मुंबई महापालिका कंत्राटदारांच्या याद्या मोजत होते.आता ते मतदार याद्या मोजू लागले आहेत.समोर पराभव दिसतोय म्हणून ते अशा प्रकारचे आरोप करत आहेत. उद्धव ठाकरेंना भस्म्या रोग झालाय असे ते म्हणाले..उद्धव ठाकरेंना भस्म्या रोग झालाय. यांच पोट कधी भरणार नाही हे मुंबईकरांना कळलेलं आहे. कोविडमध्ये डेडबॉडी पिशवी, खिचडीत पैसे खाण्याचे काम यांनी केले.त्यांना या निवडणुकीत मुंबईकर माफ करणार नाहीत.म्हणून त्यांना पराभव दिसू लागला आहे. त्यामुळे ते अशा प्रकारची टीका करु लागले आहेत. अमित शहा काल मुंबईत आले त्यांनी मुंबईचे भुमीपुत्र कोळी बांधवांना दोन बोटी दिल्या. ते देण्यासाठी आले होते, काही घेण्यासाठी नाही. असे शिंदे म्हणाले..FAQs प्र1. उद्धव ठाकरेंनी अमित शहांबद्दल काय विधान केले? ➡️ त्यांनी अमित शहांना “अॅनाकोंडा” असे संबोधले.प्र2. उद्धव ठाकरेंच्या विधानावर एकनाथ शिंदे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली? ➡️ त्यांनी ठाकरेंनाच “अॅनाकोंडा” म्हणत प्रत्युत्तर दिले.प्र3. शिंदेंनी ठाकरे यांच्यावर कोणते आरोप केले? ➡️ त्यांनी ठाकरे गेली २५ वर्षे मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर कब्जा ठेऊन लूट केली असा आरोप केला.प्र4. “भस्म्या रोग” हा शब्द शिंदे यांनी कोणत्या संदर्भात वापरला? ➡️ ठाकरे सर्व काही स्वतःसाठी गिळतात, ही उपमा देण्यासाठी त्यांनी हा शब्द वापरला.प्र5. शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या राजकीय रणनीतीवर काय टीका केली? ➡️ त्यांनी म्हटलं की ठाकरे निवडणुकीआधी मुंबई विकण्याचे आणि महाराष्ट्र वेगळा करण्याचे दावे करतात.प्र6. महापालिका निवडणुका कोणत्या पार्श्वभूमीवर या टीका झाल्या? ➡️ मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.