Eknath Shinde : केंद्राने राज्याला काय दिलं? उद्धव ठाकरेंचा सवाल; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यादीच वाचून दाखवली

Summaryउस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अमित शहा यांनी १० हजार कोटींचा इन्कम टॅक्स माफ केला.वाढवण बंदर, अटल सेतू, नवी मुंबई एअरपोर्ट व मेट्रो-3 प्रकल्पांना केंद्राने निधी दिला.शिंदेंनी आरोप केला की महाविकास आघाडीच्या काळात प्रकल्प ठप्प होते, तर आताच ते पूर्णत्वाला जात आहेत..युपीएच्या ७० वर्षांच्या कार्यकाळात जेवढा निधी महाराष्ट्राला मिळाला नाही त्याच्या ५ पट निधी पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात मिळाला आहे असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्वव ठाकरेंना लगावला आहे. काही लोक केंद्राने राज्याला काय दिलं असं सवाल करतात पण त्यांना घ्यायची सवय आहे द्यायची नाही असा निशाणाही त्यांनी यावेळी साधला. गोरेगावमधील नेस्को मैदानावर आयोजित दसरा मेळाव्यात ते बोलत होते. .एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ते म्हणाले की महाष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीएम केअर फंडातून मदत करा पण त्यांना हे कळत नाही की, ती योजना कोविडसाठी होती. तुम्ही कोविडमध्ये 600 कोटी जमा केल त्यातील एकही पैसा खर्च केला नाही. तुम्हाला पंतप्रधान मोदींवर आरोप करण्याचा अधिकार नाही. पंतप्रधांनानी शेतकऱ्यांसाठी सन्मान निधी आणि आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये महाराष्ट्राला ४६ हजार कोटी दिले. .केंद्राने सुरु केलेल्या शेतकरी सन्मान योजनेबरोबर राज्यानेही ६ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले. यात जवळपास १३ हजार कोटी देखील राज्य सरकारने दिले. जेव्हा उस उत्पादक शेतकरी संकटा होता तेव्हा केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटी इन्कम टॅक्सचे माफ केले. युपीए सरकारने ७० वर्षांत महाराष्ट्राला २ लाख कोटी रुपये दिले तर मोदी सरकारने फक्त २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत १० लाख कोटी दिले,असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. .पुढे बोलताना ते म्हणाले की, वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार कोटींचा निधी दिला जातोय. अटल सेतूसाठीही केंद्राने मदत केली आहे. नवी मुंबईत एअरपोर्ट आणि मेट्रो 3 चे लोकार्पण पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आठ तारखेला होणार आहे. या सर्व प्रकल्पांना केंद्राने निधी दिला आहे. ते (उद्धव ठाकरे) मुख्यमंत्री असते आणि महाबिघाडीचे सरकार असते तर हेच प्रकल्प पूर्ण झाले नसते. कारण त्यांच्या काळात सर्व प्रकल्प ठप्प झाले होते. हे समिती सरकार नाही तर प्रगती सरकार आहे, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला. .FAQs प्र.१: एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरे यांना कोणता सवाल केला? ➡️ "केंद्राने राज्याला काय दिलं?" या उद्धव ठाकरेंच्या प्रश्नाला उत्तर देत शिंदेंनी निधीची यादीच वाचून दाखवली.प्र.२: मोदी सरकारने महाराष्ट्राला किती निधी दिला? ➡️ शिंदेंच्या म्हणण्यानुसार, २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत १० लाख कोटी रुपये दिले.प्र.३: पीएम किसान योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किती मदत झाली? ➡️ केंद्र आणि राज्य मिळून जवळपास १३ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले.प्र.४: उस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोणती मदत जाहीर झाली? ➡️ केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी १० हजार कोटींचा इन्कम टॅक्स माफ केला.प्र.५: केंद्र सरकारने कोणते मोठे प्रकल्प मंजूर केले? ➡️ वाढवण बंदर, अटल सेतू, नवी मुंबई एअरपोर्ट आणि मेट्रो-3 यांसाठी निधी दिला.प्र.६: शिंदेंनी महाविकास आघाडीवर काय आरोप केले? ➡️ त्यांच्या काळात प्रकल्प ठप्प होते, तर आताचे सरकार "प्रगती सरकार" आहे असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.