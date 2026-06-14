Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक

मुंबई: एल निनो'च्या परिणामामुळे पावसावर होणारा प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेला प्राधान्य देण्याचे ठरवले असून ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात अखंडित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी धरणांमधील उपलब्ध जलसाठ्याला सिंचनासाठी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे..भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून महसूल, जलसंपदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार, सर्व जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा घ्यावा..Nitin Gadkari : पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय तयार? वाहनांबाबत गडकरींची मोठी अपडेट, मारुतीनंतर MG, टोयोटाही आणणार नवीन कार.विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील धरणे व जलाशयांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा तसेच धरणांमधून सिंचनासाठी प्रस्तावित किंवा सुरू असलेली पाणी आवर्तन तात्काळ बंद करण्यात यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेल्या जलसाठ्याचा अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापर करता येणार नाही. ३१ ऑगस्टपर्यंत आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी राखीव ठेवून त्याचा काटेकोर वापर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.