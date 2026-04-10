Mumbai Crime: औषध आणण्यासाठी मेडिकल गेले; पण वादाला तोंड फुटलं अन्..., वृद्ध दांपत्यासोबत टोळक्याचं धक्कादायक कृत्य

औषध आणण्यासाठी मेडिकल स्टोअरमध्ये गेलेल्या वृद्ध दांपत्यासोबत झालेल्या किरकोळ शाब्दिक वादाचे रूपांतर जीवघेण्या हल्ल्यात झाल्याची धक्कादायक घटना धारावीतील एमएल वाडी परिसरात घडली. माथेफिरू तरुणांच्या टोळीने अचानक केलेल्या सशस्त्र हल्ल्यात वृद्ध दांपत्यासह काही स्थानिकही गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर नजीकच्या लोकमान्य टिळक (सायन) रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .या प्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर नोंदविला असून काही संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच इतर आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, धारावीतील एमएल वाडीतील वृद्ध पती-पत्नी रात्री 10 च्या सुमारास इथल्याच मेडिकल स्टोअरमध्ये औषध खरेदी करण्यासाठी गेले. तिथे असलेल्या काही तरुणांशी, शुल्लक कारणावरून त्यांची शाब्दिक चकमक झाली. .बघता-बघता हा वाद वाढला आणि या तरुणांच्या टोळक्याने थेट धारदार शस्त्रांनी या वृद्ध दांपत्यावर जीवघेणा हल्ला केला. हा वाद मिटविण्यासाठी आलेल्या स्थानिकांनादेखील या माथेफिरू तरुणांनी जबर मारहाण केली. पीडितांनी तिथून पळ काढत आपला जीव वाचवला. स्थानिकांच्या मते, हल्लेखोर तरुण हे टोळक्याने परिसरात विनाकारण फिरत असतात. याच टोळीकडून धारावीत अंमली पदार्थांची तस्करी केली जाते. ."या लोकांना कायद्याचा बिलकुल धाक नाही. परिसरात मोकाट फिरणाऱ्या या मवाली तरुणांना कोणी जाब विचारला, तर हे लोक त्याच्यावर बेधडक हल्ला चढवतात. यांच्याकडूनच ड्रग्सचे रॅकेट चालवून इथल्या तरुणांचं आयुष्य उध्वस्त केलं जातंय" अशी संतप्त प्रतिक्रिया, (नाव न सांगण्याच्या अटीवर) एका स्थानिकाने दिली. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदविला असला, तरीही या हल्ल्याचे खरे सूत्रधार अद्यापही मोकाट असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये सुरू आहे..वास्तविक, धारावीकरांसाठी घातपाताच्या घटना नवीन नाहीत. गेल्या वर्षी 8 एप्रिलला किरकोळ वादातून तब्बल 25 मोटासायकल पेटवून दिल्याबद्दल स्थानिक पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. अशा घटना इथे वारंवार घडताना दिसतात. तज्ञांच्या मते, धारावीतील दाटीवाटीच्या वस्त्या, अरुंद गल्ल्या यातून पळ काढणे गुन्हेगारांना सहज शक्य होते. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांना शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात. यातूनच, इथे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढताना दिसते. .अशा घटनांमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण असून स्थानिकांनी जादा पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे. "खरं सांगायचं तर आम्ही अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन जगतोय. स्थानिक टोळ्यांची दहशत आणि सततच्या धमक्यांमुळे आम्ही हवालदिल झालोय. झोपडपट्टीतील चिंचोळ्या गल्ल्यांमधून वावरणाऱ्या या गुंडांना पकडणं पोलिसांना देखील सहज शक्य होत नाही. धारावीचा पुनर्विकास झाला तर हे चित्र बदलले आणि दहशतीच्या या नरकातून आमची कायमची सुटका होईल" अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया इथल्या स्थानिकाने दिली..एमएल वाडीतील घटनेची सखोल चौकशी सुरू असून परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. या हल्ल्याने, आशियातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचे भयाण वास्तव पुन्हा एकदा जगासमोर आणले असून, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची आवश्यकता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.