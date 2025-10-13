Mumbai Municipality: एससी-एसटींसाठी नवे प्रभाग! महापालिकेसाठी फेररचना; जुन्या राखीव वॉर्डांमध्ये बदल

मुंबई : चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जानेवारी २०२६ मध्ये होणार आहेत. त्यासाठी नुकतीच प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर रविवारी (ता. १२) निवडणूक आयोगाने आरक्षणाबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार मागील निवडणुकीतील राखीव प्रभाग कायम ठेवण्याऐवजी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी नवे प्रभाग आरक्षित केले जाणार आहेत. अनेक उमेदवारांच्या राजकीय गणितात फेरबदल होण्याची शक्यता आहे..मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण २२७ वॉर्डांपैकी अनुसूचित जातींसाठी १५, अनुसूचित जमातींसाठी दोन, असे एकूण १७ प्रभाग आरक्षित असतील. उर्वरित २१० प्रभागांपैकी इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) ६१ जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील..Samruddhi Expressway: ६००० कोटी! समृद्धी महामार्गावरून आता थेट मुंबईत, २९ किमीचा मार्ग उन्नत .त्यानंतर उर्वरित जागांपैकी काही सामान्य महिलांसाठी राखीव होतील आणि उरलेल्या जागा सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील. नवीन मतदारयादी आणि अंतिम आरक्षणाची घोषणा १३ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान होण्याची शक्यता आहे..राजकीय समीकरणांमध्ये बदलयंदा जुन्या राखीव प्रभागांना वगळून नव्याने आरक्षण ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे मागील निवडणुकीत आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना नव्या नियोजनानुसार तयारी करावी लागेल. परिणामी, या प्रभागांतील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होणार असून, प्रसंगी नव्या उमेदवारांना संधी मिळू शकते..Diwali 2025: ट्रम्प टॅरिफचा दिवाळी फराळाला फटका! परदेशातून मागणीत घट; महागाईनेही खिशाला कात्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.