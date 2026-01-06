पांडुरंग म्हस्के, मुंबई, ता.५ : महापालिका निवडणुकीत राज्यभरातून विविध ठिकाणांवरून बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार कायदेशीर अडचणीमध्ये येऊ शकतात. या विजयी उमेदवारांचे अधिकृत निकाल सोळा जानेवारीपर्यंत जाहीर करण्यात येणार नसले तरीसुद्धा त्यांच्यावरील अपात्रतेची टांगती तलवार मात्र कायम राहील. विजयी उमेदवारांच्या विरोधात होत असलेल्या तक्रारींची शहनिशा निवडणूक आयोग करत असून त्यात काही तथ्य आढळल्यास त्यांची निवड रद्द करून त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणूक घेण्यात येऊ शकते, असे आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यातही माघार घेणाऱ्या उमेदवाराची तक्रार महत्त्वाची ठरणार असून राजकीय पक्षांच्या म्हणण्याला अर्थ नसल्याचे आयोगाच्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे..राज्यभरातील महापालिकांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या ६७नगरसेवकांच्या कायदेशीर वैधतेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) न्यायालयामध्ये आव्हान देणार आहे. 'मनसे'चे नेते अविनाश जाधव यांनी यासंदर्भात निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे याबाबत तक्रार नोंदविली आहे. तसेच काही पुरावे देखील त्यांनी सोबत जोडले आहेत..पुरेशी ताकद नाही, शरद पवार साहेब खासदार कसे होणार? राज्यसभेवरून ओवैसींचा सवाल.जाधव यांच्या मते, निवडींमध्ये काही अनियमितता या बिनविरोधवरून झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही ठिकाणी पैशाची आमिषे दाखवून तर काही ठिकाणी दडपशाहीच्या माध्यमातून विरोधी उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप होतो आहे. त्यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेद्वारे बिनविरोध निवडणुकांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. उमेदवारांना जबरदस्ती आणि प्रलोभन दाखवून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.पक्षांच्या तक्रारीची दखल नाहीराज्यभरातील २९ महापालिकांसाठी येत्या १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी निकाल जाहीर करण्यात येतील. मात्र या बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांना आताच निवडून आल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अन्यथा निवडणूक प्रचारादरम्यान त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व उमेदवारांचे निकाल जाहीर होतील त्याच बरोबरीने बिनविरोध विजयी झालेल्यांबाबतही घोषणा करण्यात येईल. राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून याबाबतचा सविस्तर अहवाल मागविला आहे. या अह-वालात माघार घेतलेल्या उमेदवारांची तक्रार असल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल. मात्र पक्षाच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या तक्रारींना कोणताही अर्थ नाही, असे आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..तिथे नव्याने कार्यक्रम शक्य'एखाद्या उमेदवाराविरोधात दडपशाहीचा अवलंब करून आणि आमिष दाखवून जर उमेदवारी मागे घेण्यास सांगितल्याचे निष्पन्न झाले तर कठोर कारवाई करण्यात येईल,' असे आयोगाने म्हटले आहे. 'नोटा' चा पर्याय असला तरी त्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने मतदारांना केवळ मत-दानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून संबंधित प्रभागामध्ये निवडणूक होणार नाही. मात्र माघार घेतलेल्या उमेदवारांच्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास त्या ठिकाणची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.