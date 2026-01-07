भाजपला निवडणूक आयोगाचा दणका, प्रचारगीत नाकारलं; एका शब्दावर आक्षेप

महापालिका प्रचार आता शिगेला पोहोचला असून मतदान अवघ्या आठवड्याभराने होणार आहे. विरोधकांवर आरोप प्रत्यारोपांची राळ उठवली जात आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपनं तयार केलेल्या प्रचार गीताला राज्य निवडणूक आयोगानं परवानगी दिलेली नाही. भाजपनं विशेष प्रचार गीत तयार केलं होतं त्यात एका शब्दावरून प्रचार गीत नाकारण्यात आलंय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, निवडणूक आयोगाकडून प्रचारगीताबाबतही आचार संहिता निश्चित करण्यात आलीय. या निकषानुसार आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर झाल्याचा ठपका ठेवत भाजपचं प्रचारगीत राज्य निवडणूक आयोगानं नाकारलंय. भाजपच्या प्रचार गीतात भगवा शब्द असल्याचं कारण सांगण्यात आलंय. हे प्रचार गीत गायक अवधूत गुप्ते आणि गायिका वैशाली सामंत यांनी गायलं होतं..एकदा आरक्षणाचा फायदा घेतला तर खुल्या गटातील जागेवर दावा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.महापालिका निवडणुकीसाठी फक्त एक आठवडा उरला आहे. प्रचाराचा रणधुमाळी सुरू असून नेत्यांच्या सभा, रोड शो, कोपरा सभा घेतल्या जात आहेत. मुंबई महानगरपालिकेत ठाकरे बंधू विरुद्ध भाजप-शिंदेसेना असा सामना दिसून येतोय..शिवाजी पार्कवर कुणाची सभा? महापालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभेला मुंबईत मैदानांसाठी चढाओढ होताना दिसतेय. जनतेचे प्रश्न सोडवू असं सांगणाऱ्या नेत्यांची आणि पक्षांची आता प्रचारासाठी मैदान मिळवताना दमछाक होत आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. तर १३ तारखेला प्रचाराची सांगता होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी पार्क मैदानात सभेसाठी ठाकरे बंधू आणि भाजप-शिंदेसेनेकडून सारख्याच तारखांना परवानगी मागण्यात आली आहे. वाचा सविस्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.