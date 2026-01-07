मुंबई

भाजपला निवडणूक आयोगाचा दणका, प्रचारगीत नाकारलं; एका शब्दावर आक्षेप

BMC Election : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने तयार केलेल्या प्रचार गीताला राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. भगवा शब्दामुळे प्रचारगीत नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
सूरज यादव
महापालिका प्रचार आता शिगेला पोहोचला असून मतदान अवघ्या आठवड्याभराने होणार आहे. विरोधकांवर आरोप प्रत्यारोपांची राळ उठवली जात आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपनं तयार केलेल्या प्रचार गीताला राज्य निवडणूक आयोगानं परवानगी दिलेली नाही. भाजपनं विशेष प्रचार गीत तयार केलं होतं त्यात एका शब्दावरून प्रचार गीत नाकारण्यात आलंय.

