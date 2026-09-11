यादीतील ‘ते’ मतदार गोपनीय राहणार, नावे जाहीर होणार नाहीत; निवडणूक आयोग नोटीस बजावणार

मुंबई : प्रारुप मतदारयादीत समावेश असलेल्या एक कोटी २२ लाख मतदारांना निवडणूक आयोगाकडून नोटीस बजावली जाणार असली तरी त्या मतदारांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार नाही. मात्र या मतदारांना त्यांच्या घराच्या पत्यावर तसेच मोबाईल नंबरची नोंद असेल तर व्हॅाट्स ॲपवर देखील आयोगाकडून नोटीस पाठवली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मतदारांची गोपनीयता राखली जावी यासाठी प्रारुप मतदारयादीतील नोटीस बजावल्या जाणाऱ्या मतदारांची नावे जाहीर केली जाणार नसल्याचा पवित्रा आयोगाने घेतल्याचे समजते. .राज्यात सुरू असलेल्या विशेष सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) ची प्रारुप मतदार यादी निवडणूक आयोगाने जाहीर केली असली तरी या यादीत समाविष्ट असलेल्या १ कोटी २२ लाख २४ हजार ७ मतदारांना आयोगाकडून पुन्हा नोटीस बजावली जाणार आहे. यामध्ये २००२ -२००४ च्या मतदार यादीत जुळणी झालेले पण विसंगती आढळलेल्या ६२ लाख ४८ हजार आणि जुळणी न झालेल्या ५९ हजार ७५ लाख ७२६ इतक्या मतदारांचा समावेश आहे..Mumbai Crime: विनातिकीट प्रवाशाची टीसीला मारहाण, धक्का देत चेहऱ्यावर बुक्का मारला अन्...; मुंबईत खळबळजनक प्रकार.नोटीस बजावण्यात येणाऱ्या मतदारांना पुन्हा ओळख कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. प्रारुप मतदार यादीतील नोटीस बजावल्या जाणाऱ्या मतदारांच्या नावाची यादी जाहीर करण्याची मागणी काँग्रेससह विरोधी पक्षाने केली आहे. मात्र ही यादी प्रसिद्ध केल्यास मतदारांची गोपनीयता भंग होऊ शकते, असे मत आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे..प्रारुप यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असून एखाद्या मतदाराला कोणावर आक्षेप घ्यायचा असेल तर तसेही प्रावधान असताना गोपनीयतेचा प्रश्नच उपस्थित राहत नसल्याने यावरुन मोठा वादंग उभा राहण्याची शक्यता आहे..नवी मुंबई विमानतळावरून तिकीटदर कमी होणार? लँडिंग शुल्कात १०० टक्के सवलत, प्रशासनाचा मोठा निर्णय.माहितीतील चुकांमध्ये दुरुस्तीचे आवाहन प्रारुप मतदार यादीतील अक्षेप असणाऱ्या मतदारांना लवकरात लवकर नोटिसा मिळाव्यात यासाठी त्यांना व्हॅाट्सॲपवर देखील त्या पाठवल्या जाणार आहेत. या यादीमधील आक्षेप असणाऱ्या मतदारांनी त्यांचे नाव, वय, पत्ता किंवा इतर माहितीमध्ये काही त्रुटी, चुका असतील तर ती तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.