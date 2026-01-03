महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी? अखेर तारीख आली समोर, राजकीय हालचालींना वेग

महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग (SEC) पुढील आठवड्यात या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. ६ जानेवारी रोजी, एसईसी तिसऱ्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेईल..या आढावा बैठकीत आयोग तिसऱ्या टप्प्यातील तयारी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) उपलब्धता आणि निवडणूक यंत्रणेची स्थिती यांचे मूल्यांकन करेल. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वी मतदान तारखांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. १० फेब्रुवारी रोजी बारावीच्या परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी एसईसीने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी..BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं....एसईसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला अंदाजे २८ दिवस लागतील. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआयएल) कडून नवीन ईव्हीएमचा पुरवठा १५ जानेवारीनंतर सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिका निवडणुकीच्या कामातून मुक्त होताच, त्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी तैनात केले जाईल.".दुसऱ्या एका एसईसी अधिकाऱ्याने सांगितले की, "३५,००० मतदान केंद्रांसाठी किमान ७०,००० ईव्हीएम आणि १.५ लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल. ८ जानेवारीपूर्वी तिसऱ्या टप्प्यातील निवडणुका जाहीर करणे शक्य नसल्याने, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे." .Mumbai Local: मुंबईकरांचं वेळापत्रक कोलमडणार! २६० लोकलफेऱ्या रद्द होणार, कुठे-कसा ब्लॉक? जाणून घ्या.न्यायालयासमोर व्यावहारिक अडचणीत्यांनी असेही म्हटले की हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ जानेवारीच्या अंतिम मुदतीचे उल्लंघन करेल, परंतु आयोग २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणीत न्यायालयासमोर आपल्या व्यावहारिक अडचणी मांडेल..नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये एसईसीला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली असली तरीही नगरपालिका संस्था, नगर पंचायती आणि नगर परिषदांसाठी निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यातील २६४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका २ डिसेंबर रोजी पार पडल्या, तर इतर २४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी २० डिसेंबर रोजी निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रातील २९ नगरपालिका संस्थांसाठी १५ जानेवारी रोजी निवडणुका होणार आहेत..MNS: मनसेला मोठं खिंडार! एकाचवेळी ११ पदाधिकाऱ्यांनी सोडली साथ; राजीनामा देत भाजपात प्रवेश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.