मुंबई

महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी? अखेर तारीख आली समोर, राजकीय हालचालींना वेग

Maharashtra Zilla Parishad Panchayat Samiti Election: महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे आता याबाबत लवकरच घोषणा होणार आहे.
Maharashtra Zilla Parishad Panchayat Samiti Election

Maharashtra Zilla Parishad Panchayat Samiti Election

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग (SEC) पुढील आठवड्यात या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. ६ जानेवारी रोजी, एसईसी तिसऱ्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेईल.

