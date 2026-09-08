'बेस्ट'च्या चाकाखाली चिरडून वृद्ध महिलेचा मृत्यू, टॅक्सीतून उतरताच अपघात; भायखळा लोटस मार्गावरील घटना

मुंबई : वरळी येथील एसटी ऑफिस ट्रैफिक सिग्नलजवळ टॅक्सीतून उतरणाऱ्या एका ६० वर्षीय वृद्ध महिला बेस्ट बसच्या मागच्या चाकाखाली आल्याने मृत्यू तिचा झाला. वनमाला आर. साबळे असे मृत महिलेचे नाव आहे..प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. ७) सकाळी ११:२५ वाजताच्या सुमारास मुंबई सेंट्रल डेपोची (वेट लीज एसएमटीएटीपीएल) बेस्ट बस भायखळा स्थानक ते लोटसदरम्यान धावत होती. एसटी ऑफिस चौकात लाल सिग्नल लागल्याने बस थांबली होती. याच वेळी बसच्या शेजारी उभ्या असलेल्या टॅक्सीतून वनमाला साबळे या खाली उतरत होत्या..Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश, २६ वर्षीय मॉडेलचा सौदा; प्रसिद्ध हॉटेलच्या रूमवर कंडोमचा बॉक्स अन्....दरम्यान, अचानक सिग्नल हिरवा होताच बसचालकाने गाडी पुढे घेतली. या वेळी अचानक तोल जाऊन साबळे या बसच्या डाव्या बाजूच्या मागच्या चाकाखाली आल्या. या भीषण अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव झाला. बसवाहकाने तातडीने साबळे यां ना उपचारासाठी नायर रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तेथील डॉक्ट रांनी तपासणी करून दुपारी १२:१५ वाजता उपचारांपूर्वीच साबळे यांना मृत घोषित केले..बसमध्ये प्रवाशाचा मृत्यूचालत्या बेस्ट बसमध्ये एका प्रवाशाला मिर्गी येऊन त्याचा मृत्यू झाला. मृत्युंजय दंडपाणी नायक (वय ४६) असे मृत प्रवाशाचे नाव आहे. शनिवारी (ता. ५) सायंकाळी ७:४५ वाजताच्या सुमारास सेंट्रल डेपो विभागाची बेस्ट बस ब्रीच कँडी रुग्णालय ते भायखळा स्थानकादरम्यान धावत होती. टाका गार्डन, मुकेश चौक परिसरात बस पोहोचली असता मृत्युंजय अचानक बेशुद्ध झाले. वाहकाने बस थेट नायर रुग्णालयाकडे वळवली, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..Mumbai Goa Highway: उड्डाणपूल रखडला, कोंडी कायम; चिपळूणमधील सेवारस्त्यांवर गणेशोत्सवात वाहतुकीचा ताण.चालकाला दादरमध्ये मारहाणदादर येथील टिळक पुलावर रस्ता न दिल्याचा राग मनात धरून एका कारचालकाने बेस्ट बसचालकाला बेदम मारहाण केली. या घटनेमुळे काही काळ पुलावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली, रविवारी सायंकाळी घडलेल्या या घटनेनंतर पीडित बसचालकाने शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.