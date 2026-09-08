मुंबई

'बेस्ट'च्या चाकाखाली चिरडून वृद्ध महिलेचा मृत्यू, टॅक्सीतून उतरताच अपघात; भायखळा लोटस मार्गावरील घटना

BEST Bus Accident: मुंबईत बेस्ट बसच्या अपघातात एका ६० वर्षीय वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. भायखळा लोटस मार्गावर ही घटना घडली आहे.
BEST Bus Accident

BEST Bus Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : वरळी येथील एसटी ऑफिस ट्रैफिक सिग्नलजवळ टॅक्सीतून उतरणाऱ्या एका ६० वर्षीय वृद्ध महिला बेस्ट बसच्या मागच्या चाकाखाली आल्याने मृत्यू तिचा झाला. वनमाला आर. साबळे असे मृत महिलेचे नाव आहे.

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