Diwali Shopping: जीएसटी कपातीचा दिलासा! दिवाळीनिमित्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीत वाढ

मुंबई : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारात ग्राहकांची गर्दी होत आहे. विक्रेत्यांकडून भरघोस सवलती आणि जीएसटी कपातीमुळे वस्तू स्वस्त झाल्याने ग्राहकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..यंदा दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या ग्राहक खरेदीसाठी बाजारात गर्दी करीत आहेत. टीव्ही, फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेव्ह ओव्हन यासह मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब, स्मार्टवाच, कॅमेरा यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट खरेदीसाठी ग्राहक आता गर्दी करू लागले आहेत. या वस्तूंच्या खरेदीवर ग्राहकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून १० ते ४० टक्क्यांपर्यंत भरघोस सवलती विक्रेत्यामार्फत दिल्या जात आहेत..योजनांचा लाभइलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी करताना ग्राहकांना विक्रेते किमतीमध्ये सूट देतात. यासह निर्मात्या कंपनीकडूनदेखील ग्राहकांना थेट आर्थिक सूट दिली जाते. यासह क्रेडिट कार्ड, फायनान्स याद्वारे कॅशलेस खरेदी केल्यास ग्राहकांना त्वरित कॅश बॅकचादेखील लाभ मिळतो..ऑफलाइन खरेदीला ग्राहकांची पसंतीयापूर्वी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक खरेदी करताना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर करायचे. मात्र त्यातून होणारी फसवणूक व वस्तू विकत घेताना तिचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांचा कल बाजारात खरेदी करण्याकडे वाढल्याचे दिसून येत आहे..जीएसटीची १० टक्के कपात झाल्यामुळे विक्रेत्यांना वस्तू कमी दराने मिळाल्या आहेत. त्यामुळे वस्तू कमी दराने मिळत आहेत.- अनिल फोंडेकर, अध्यक्ष, मुंबईइलेक्ट्रॉनिक वस्तू मी ऑनलाइन खरेदी न करता बाजारातून घेते. यातून वस्तूचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो.- दीपाली जाधव, ग्राहक.