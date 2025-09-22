मुंबई

Mumbai News: नोकरदारांसह विद्यार्थ्यांची गैरसोय! शिवडी-परळकरांना ‘एल्फिन्स्टन’चा फटका

Elphinstone Bridge Construction: एल्फिन्स्टन पुलाच्या बांधकामासाठी हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. मात्र यामुळे परिसरातील विद्यार्थी आणि नोकरदारवर्गाची मोठी गैरसोय होत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई : एल्फिन्स्टन पुलाअभावी या मार्गे जाणाऱ्या बेस्ट बसगाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. परिणामी, शिवडी ते परळ परिसरातील विद्यार्थी आणि नोकरदारवर्गाची मोठी गैरसोय सुरू झाली आहे. अनेक वर्षांपासून चालत आलेले काही महत्त्वाचे बसमार्ग परळपर्यंतच मर्यादित झाल्याने शिवडीहून दादर, परळ, सांताक्रूझसारख्या ठिकाणी पोहोचणे कठीण बनले आहे.

