Mumbai News: ‘एल्फिन्स्टन’मुळे म्हाडा मालामाल! ८३ घरांच्या माध्यमातून मिळणार तब्बल ९६ कोटी रुपये

बापू सुळे मुंबई : वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी 'एमएमआरडीए'कडून एल्फिन्स्टन येथे उभारण्यात येणाऱ्या डबल डेकर पुलामुळे येथील दोन इमारतींमधील ८३ घरे बाधित होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीए म्हाडाच्या माध्यमातून संबंधित रहिवाशांना दादर, प्रभादेवी, वडाळा, अँटाॅप हिल परिसरात घरे देणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना हक्काची घरे मिळणार असून, म्हाडालाही यातून उत्पन्न मिळणार आहे. रेडिरेकनर दराच्या तब्बल ११० टक्के दराने या घरांची किंमत आकारली जाणार असल्याने म्हाडाला तब्बल ९६ कोटी ८२ लाख रुपये एकरकमी मिळणार असल्याचे समोर आले आहे..एल्फिन्स्टन येथे उभारल्या जाणाऱ्या पुलाच्या कामामुळे बाजूलाच असलेल्या हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी निवास या दोन इमारती बाधित होणार आहेत. लक्ष्मी निवास या इमारतीत ६० तर हाजी नुरानी या इमारतीत २३ रहिवासी आहेत. संबंधित रहिवाशांनी आपल्याला आहे त्याच परिसरात घरे मिळावीत, अशी आक्रमक भूमिका घेतल्याने एमएमआरडीएने म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या मालकीची असलेली घरे या रहिवाशांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे..त्यानुसार म्हाडाने दादर, प्रभादेवी, माहीम, माटुंगा, वडाळा, अँटाॅप हिल येथील सुमारे ११९ घरे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दाखवली होती. त्यापैकी ८३ घरे संयुक्त पाहणीत अंतिम करण्यात आली. त्यानुसार म्हाडाने या घरांची दुरुस्ती केली आहे. या घरांच्या माध्यमातून म्हाडाला ९६ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..आधी पैसे, मगच घरांचा ताबा'एमएमआरडीए'ने दिलेल्या माहितीनुसार म्हाडाने सर्व ८३ घरांची दुरुस्ती केली आहे. तसेच रेडिरेकनरच्या ११० टक्के दराने ही घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे कोणत्या घराचे किती क्षेत्रफळ आहे, त्याची किंमत किती होत आहे, याबाबतची माहिती काढली असून, लवकरच त्याबाबत एमएमआरडीएला पत्र दिले जाणार आहे. दरम्यान, दोन्ही सरकारी संस्था असल्या तरी एमएमआरडीएने आधी घरांचे पैसे भरल्यानंतरच घरांचा ताबा दिला जाईल, अशी भूमिका म्हाडाने घेतली आहे..घराची किंमत दोन कोटी सहा लाख रुपयेम्हाडाकडून एमएमआरडीएला दिल्या जाणाऱ्या घरांचे क्षेत्रफळ ३०० ते ७०० चौरस फूट एवढे आहे. त्यानुसार बहुतांश घरे एक ते सव्वा कोटी रुपये किमतीची आहेत, तर वडाळा अँटाॅप हिल येथील आनंद हाईट येथील घराची किंमत सर्वाधिक दोन कोटी सहा लाख रुपये असून, त्याचे चटई क्षेत्रफळ ७५२ चौरस फूट आहे..ठिकाण किंमत (आकडेवारी कोटींमध्ये)सर्वाधिक किंमत असलेली घरे२.६ वडाळा आनंद हाईट१.७८ अबेरो हाउस, दादर१. ६१ पारसमणी, दादर१.५२ पीएफ क्र. ३९७, माहीम१.५० इमारत क्र. २९, दादर१.३४ श्रीनिवास टाॅवर, लोअर परेल