मुंबई

Mumbai News: ‘एल्फिन्स्टन’मुळे म्हाडा मालामाल! ८३ घरांच्या माध्यमातून मिळणार तब्बल ९६ कोटी रुपये

Mhada Administration: एल्फिन्स्टन पूलाच्या बांधकामामुळे ८३ घरे बाधित होणार असून रहिवाशांना मिळणाऱ्या घरामुळे म्हाडाला ९६ कोटी ८२ लाख रुपये एकरकमी मिळणार आहे.
Elphinstone Bridge construction

Elphinstone Bridge construction

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बापू सुळे

मुंबई : वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी ‘एमएमआरडीए’कडून एल्फिन्स्टन येथे उभारण्यात येणाऱ्या डबल डेकर पुलामुळे येथील दोन इमारतींमधील ८३ घरे बाधित होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीए म्हाडाच्या माध्यमातून संबंधित रहिवाशांना दादर, प्रभादेवी, वडाळा, अँटाॅप हिल परिसरात घरे देणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना हक्काची घरे मिळणार असून, म्हाडालाही यातून उत्पन्न मिळणार आहे. रेडिरेकनर दराच्या तब्बल ११० टक्के दराने या घरांची किंमत आकारली जाणार असल्याने म्हाडाला तब्बल ९६ कोटी ८२ लाख रुपये एकरकमी मिळणार असल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
Elphinstone Bridge construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com