मुंबई

Mumbai Traffic : एलफिन्स्टन पुलावरील वाहतूक शुक्रवारी रात्रीपासून बंद

Elphinstone Bridge : एलफिन्स्टन पूल तोडण्याचे काम सुरु होत असल्याने शुक्रवारी रात्री ११.५९ पासून या मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : एलफिन्स्टन पूल हा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण विभागामार्फत तोडून नवीन एलफिन्स्टन उड्‌डाणपुल व शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर उड्‌डाणपुलाची निर्मिती करणार आहेत. त्यामुळे एलफिन्स्टन ब्रिज मार्गे जाणारी वाहतूक शुक्रवारी रात्री ११.५९ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येणार आहे.

