Mumbai Traffic : एलफिन्स्टन पुलावरील वाहतूक शुक्रवारी रात्रीपासून बंद

मुंबई : एलफिन्स्टन पूल हा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण विभागामार्फत तोडून नवीन एलफिन्स्टन उड्डाणपुल व शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर उड्डाणपुलाची निर्मिती करणार आहेत. त्यामुळे एलफिन्स्टन ब्रिज मार्गे जाणारी वाहतूक शुक्रवारी रात्री ११.५९ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येणार आहे..एलफिन्स्टन पूल वाहतूक वळविण्यात येणारअ) पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या वाहनांकरीता :-१) दादर पूर्व कडून दादर पश्चिमकडे व दादर मार्केटकडे जाणारे वाहन चालक हे टिळक पुलाचा वापर करतील.२) परेल पूर्व कडून प्रभादेवी व लोअर परेल ला जाणारे वाहन चालक हे करी रोड पुलाचा वापर करतील (सकाळी ०७:०० वा. ते दुपारी ३:०० वा. पर्यंत).३) परेल, भायखळा पूर्व कडून प्रभादेवी, वरळी, कोस्टल रोड व सि-लिंकच्या दिशेने जाणारे वाहन चालक हे चिंचपोकळी ब्रिजचा वापर करतील.ब) पश्चिमेकडून पुर्वकडे जाणाऱ्या वाहनांकरीता :-१) दादर पश्चिमेकडून दादर पुर्वकडे जाणारे वाहन चालक हे टिळक ब्रिजचा वापर करतील.२) प्रभादेवी व लोअर परेल पश्चिमेकडून परेलला, टाटा रूग्णालय व के. ई. एम. रुग्णालय येथे जाणारे वाहन चालक हे करी रोड ब्रिजचा वापर करतील (दुपारी ३:०० वा. ते रात्री ११:०० वा. पर्यंत).३) कोस्टल रोड व सि-लिंकने व प्रभादेवी, वरळी कडून परेल, भायखळा पुर्व कडे जाणारे वाहन चालक हे चिंचपोकळी ब्रिजचा वापर करतील..महादेव पालव मार्ग (करी रोड रेल्वे ब्रिज) च्या वाहतूक नियोजनप्रवासाचा मार्गमहादेव पालव मार्ग (करी रोड रेल्वे ब्रिज) कॉमेड कृष्णा देसाई चौक (भारत माता जंक्शन) कडून शिंगटे मास्तर चौककडे वाहतूक एक दिशा चालू राहील (सकाळी ०७:०० वा. ते दुपारी३:०० वा. पर्यंत)महादेव पालव मार्ग (करी रोड रेल्वे ब्रिज) शिंगटे मास्तर चौक कडून कॉग्रेड कृष्णा देसाई चौक (भारत माता जंक्शन) कडे वाहतूक एक दिशा चालू राहील.दुपारी ३:०० वा. ते रात्री ११ :०० वा. पर्यंतमहादेव पालव मार्ग (करी रोड रेल्वे ब्रिज) दोन्ही वाहीन्या वाहतूकीसाठी चालू राहील. रात्री २३:०० वा. ते सकाळी ७ पर्यंतनो पार्किंग मार्गना.म. जोशी मार्ग:- कॉमेड गुलाबराव गणाचार्य चौक (आर्थर रोड नाका) ते धनमिल नाका पर्यंत दोन्ही वाहिनीसेनापती बापट मार्ग:- संत रोहिदास चौक (एलफिन्स्टन जंक्शन) ते रखांगी जंक्शन पर्यंत दोन्ही वाहिनीमहादेव पालव मार्ग कॉम्रेड कृष्णा देसाई चौक (भारत माता जंक्शन) ते शिंगटे मास्तर चौक पर्यंत दोन्ही वाहिनीसाने गुरुजी मार्ग :- संत जगनाडे चौक ते कॉग्रेड गुलाबराव गणाचार्य चौक (आर्थर रोड नाका) पर्यंत दोन्ही वाहिनी भवानी शंकर मार्ग: हनुमान मंदीर, कबुतरखाना ते गोपीनाथ चव्हाण चौक पर्यंत दोन्ही वाहिनीरावबहादूर एस. के. बोले मार्ग : हनुमान मंदीर ते पोर्तुगिज चर्चपर्यंत दोन्ही वाहिनीसंपुर्ण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग दोन्ही वाहीन्या..वाहतूकीस दुहेरी मार्ग चालूसेनापती बापट मार्ग :- वडाचा नाका ते फितवाला जंक्शन पर्यंत दुहेरी मार्ग चालू राहील.परेल व प्रभादेवी परिसरातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रूग्णालयात जाण्या व येण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण विभाग मार्फत दोन रुग्णवाहिकांची सोय करण्यात आलेली असून एक रूग्णवाहिका प्रभादेवी रेल्वे स्थानक पश्चिम रेल्वे पादचारी पुल येथे व दुसरी रूग्णवाहिका परेल रेल्वे स्थानक पूर्व येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तसेच या रूग्णवाहिकेसोबत रूग्णांकरिता व्हिलचेअरची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.