Mumbai: मुंबईतील १० रेल्वे स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू होणार; पण कोणत्या आणि सुविधा काय असणार? जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबईकरांची लाइफलाईन मानली जाणाऱ्या लोकलचा दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. लोकल प्रवासादरम्यान प्रवाशांची नेहमीच गर्दी दिसून येते. त्यामुळे लोकलमधून पडून किंवा लोकल पकडताना अनेकदा अपघात होत असल्याचे समोर येते. अशावेळी अपघातग्रस्तांना वेळीच उपचार मिळणं गरजेचे असते. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. .लोकल आणि इतर प्रवासी गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी, मध्य रेल्वेने वैद्यकीय कक्ष उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेवरील १० उपनगरीय स्थानकांवर लवकरच आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष (EMR) बसवण्यात येणार आहेत. सध्या, मध्य रेल्वेवरील अंदाजे ९० स्थानकांपैकी फक्त ५-६ स्थानकांवर आणि पश्चिम रेल्वेवरील ३० उपनगरीय स्थानकांपैकी फक्त १४-१५ स्थानकांवर ईएमआर सेवा उपलब्ध आहेत. यामध्ये आता आणखी काही स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष उभारले जाणार आहेत..या स्थानकांवर EMR ची तयारीमध्य रेल्वेवरील ९० उपनगरीय स्थानकांपैकी सध्या ४-५ मध्येच आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष कार्यरत आहेत. त्यामुळे आता कळवा, टिटवाळा, कर्जत, कुर्ला, ठाणे, मुंब्रा, घाटकोपर, चेंबूर, मानखुर्द आणि एलटीटी स्थानकांवर ई-लिलावाद्वारे ईएमआर बसवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. रेल्वे तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी सांगितले की, उपनगरीय स्थानकांवर ईएमआरबाबतच्या माहिती अधिकाराच्या विनंतीला उत्तर देताना रेल्वे प्रशासनाने ही माहिती दिली..आणखी ८ स्थानकांसाठी प्रस्तावमध्य रेल्वेवरील १० स्थानकांव्यतिरिक्त, कसारा, दादर, डोंबिवली, सायन, विक्रोळी, भांडुप, दिवा आणि इगतपुरी यासारख्या ८ गर्दीच्या स्थानकांवर ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, असे रेल्वे तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी सांगितले..