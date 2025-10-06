माेठी बातमी! 'पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण भोवणार'; नेमके काेणत्या शेतकऱ्यांचे सरकारी लाभ बंद होण्याची शक्यता..

मुंबई: ग्रामीण भागातील शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे पाणंद रस्ते मोकळे करण्याच्या मोहिमेत अडथळा आणणाऱ्या शेतकऱ्यांवर राज्य सरकार आता कठोर कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी या शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण केले आहे आणि ते काढण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे, त्यांना भविष्यात कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी कठोर अट घालण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .राज्यातील सुमारे ४० हजार किलोमीटरचे पाणंद रस्ते युद्ध पातळीवर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे पाणंद रस्ते करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे, तसेच रोजगार हमी योजनेतूनही या रस्त्यांची कामे मंजूर होत आहेत. मात्र, अतिक्रमण, निधीमुळे या कामांना गती मिळत नव्हती. पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाणंद रस्त्यांची घोषणा केल्यानंतर या विषयाला वेग आला. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाणंद रस्ते कार्यक्रम हाती घेण्याचे नियोजन जाहीर केले. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या काही बैठका पार पडल्या असून पाणंद रस्ते मोहिमेने आता गती घेतली आहे..प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्ते हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या आणि ते काढण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे ही कामे पुढे सरकत नाहीत. त्यामुळेच सरकार अशा शेतकऱ्यांविरोधात कडक भूमिका घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. रामटेक (जि. नागपूर) मतदार संघात या पाणंद रस्त्यांच्या कामाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तेथील कामाचा विचार करून, अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर काही निर्बंध आणले जाण्याची शक्यता आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.अतिक्रमणे हीच मोठी अडचण : जयस्वालमहसूल आणि कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, ‘‘पाणंद रस्ते तयार करण्यात अतिक्रमणे हीच सर्वांत मोठी अडचण आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे आणि ते काढण्यास तयार नाहीत, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ देऊ नये, अशी मागणी आहे. रामटेक येथे याच पद्धतीने रस्ते केले असून, त्याचा चांगला फायदा झाला आहे. राज्यात देखील असा नियम लावल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणंद रस्ते तयार होऊन शेतकऱ्यांची सोय होईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.