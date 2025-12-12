मुंबई

ED Action: दहशतवादी कृत्यांना आर्थिक पुरवठा अन्..., बदलापूर गावात ईडीचा छापा; नेमकं काय घडलं?

Enforcement Directorate: दहशतवादी कृत्यांना आर्थिक पुरवठ्याच्या संशयित कारवाईदरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार बदलापूरमधील एका व्यक्तीचे कनेक्शन जोडल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे ईडीने छापा मारला आहे.
ED Action

ED Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बदलापूर : बदलापूर गाव परिसरात गुरुवारी (ता. ११) सकाळी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकाने छापा टाकल्याने गावात खळबळ उडाली. मोहल्ल्यातील एका घरावर ही कारवाई करण्यात येत असून, परिसरात मोठ्या प्रमाणात ईडी अधिकारी, तसेच पोलिसांचे जाळे तैनात करण्यात आले आहे. ईडीकडून संबंधित घरात तपासणी आणि चौकशी सुरू आहे; मात्र अधिकृत माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
ED
ED Action
badlapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com