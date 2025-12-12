ED Action: दहशतवादी कृत्यांना आर्थिक पुरवठा अन्..., बदलापूर गावात ईडीचा छापा; नेमकं काय घडलं?

बदलापूर : बदलापूर गाव परिसरात गुरुवारी (ता. ११) सकाळी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकाने छापा टाकल्याने गावात खळबळ उडाली. मोहल्ल्यातील एका घरावर ही कारवाई करण्यात येत असून, परिसरात मोठ्या प्रमाणात ईडी अधिकारी, तसेच पोलिसांचे जाळे तैनात करण्यात आले आहे. ईडीकडून संबंधित घरात तपासणी आणि चौकशी सुरू आहे; मात्र अधिकृत माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही..भिवंडीतील पडघा येथे पहाटे ईडी व एटीएसने संयुक्तपणे केलेल्या दहशतवादी कृत्यांना आर्थिक पुरवठ्याच्या संशयित कारवाईदरम्यान मिळालेल्या माहितीचा धागा बदलापूर गावातील एका व्यक्तीकडे जोडला गेल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार सकाळीच ईडीचे दुसरे पथक बदलापूरला दाखल झाले..CIDCO House: सिडकोचं घर घेण्याचं स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार! दररचनेत बदल करण्याचे निर्देश, राज्य सरकारचं मोठं पाऊल.चौकशीअंती या संशयित घरातील वस्तुस्थितीचे स्वरूप स्पष्ट होणार असले, तरी बदलापूरमध्ये ईडीची उपस्थिती लागल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे. अधिकृत माहिती उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा सुरू असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..अमली पदार्थप्रकरणी दोघे अटकेतएमडी (मेफेड्रोन) हा अमली पदार्थ विक्री करण्यासाठी आलेल्या आकिब इकबाल बागवान (३३) याला १०८.८ ग्रॅम वजनाच्या मुद्देमालासह ठाणे खंडणी विरोधी पथकाने जेरबंद केले. याचदरम्यान त्याच्याकडे एक देशी बनावटीची पिस्टल मिळाली. त्याला ती पिस्टल विक्री करणाऱ्या भरत शत्रुध्न यादव यालाही एका जिवंत कडतुसासह अटक करण्यात आली. .Thane News: कुत्रा चावल्यामुळे पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू, डॉक्टरांच्या हलगर्जीचा नातेवाईकांचा आरोप.त्या दोघांकडून ११ लाख ४१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. बागवान हा सराईत गुन्हेगार असून, त्याच्यावर मानपाडा आणि बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. पुढील तपास खंडणी विरोधी पथकाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील तारमळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.